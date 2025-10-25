Σε πειθαρχικό έλεγχο θα τεθεί όλη η αστυνομική δύναμη των ΜΑΤ που ήταν έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, όπου την ώρα που γονείς και εκπαιδευτικοί επιχείρησαν να μπουν στο κτίριο, οι ένστολοι έκαναν χρήση δακρυγόνων, με αποτέλεσμα μικρά παιδιά να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, κανένας από το κέντρο επιχειρήσεων δεν είχε δώσει εντολή στην διμοιρία των ΜΑΤ, που ήταν στο σημείο, να κάνει χρήση χημικών. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και γι’ αυτόν τον λόγο θα κληθεί όλη η διμοιρία να δώσει εξηγήσεις. Στο σημείο υπήρχαν και μικροί μαθητές και μάλιστα ένα αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ενοχλήσεις στα μάτια και την αναπνοή του.

Πηγές από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν, ότι υπήρχαν και άλλοι τρόποι να απωθηθούν οι διαδηλωτές από τις αστυνομικές δυνάμεις, καθώς δεν είχαν να κάνουν με εκατοντάδες άτομα. Εκπαιδευτικοί και γονείς διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις τμημάτων δημοτικών σχολείων της Αθήνας.