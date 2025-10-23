Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ σχετικά τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (23/10) έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας στην οδό Χίου στο Μεταξουργείο, κατά την διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας από γονείς του 36ο Δημοτικού σχολείου Αθηνών και μέλη άλλων συλλογικοτήτων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ομάδα ατόμων που λάμβανε μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας επιχείρησε να εισέλθει στο κτήριο τέσσερις φορές, ενώ επιτέθηκε στους αστυνομικούς πετώντας τους αντικείμενα. Από την πλευρά του οι αστυνομικοί, όπως τονίζεται στη ανακοίνωση, τους απώθησαν αρχικά με τις ασπίδες τους και στη συνέχεια κάνοντας χρήση χημικών. Τέλος από την ΕΛ.ΑΣ. σημειώνεται ότι «από την πρώτη στιγμή, διατάχθηκε διοικητική έρευνα, για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εξετασθεί η ύπαρξη τυχόν πειθαρχικών ευθυνών των αστυνομικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 09:30′, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας περίπου -100- ατόμων έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας από τον «Σύλλογο Γονέων 36ου Δημοτικού Σχολείου» και με τη συμμετοχή μελών των Συλλογικοτήτων «Όχι Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων» και «Ανοιχτή Συνέλευση Υπεράσπισης του Λόφου Στρέφη».

Λίγο μετά τις 10:40′, ενώ είχε εξέλθει από το κτήριο τριμελής επιτροπή, μέρος των συγκεντρωμένων επιχείρησε να εισέλθει -4- φορές στη Διεύθυνση, χτυπώντας και απωθώντας τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ για περίπου -15- λεπτά πετούσαν αντικείμενα, όπως μπουκάλια και ξύλα, εναντίον τους.

Οι αστυνομικοί απέτρεψαν την είσοδο στο κτήριο, αρχικά χρησιμοποιώντας τις ασπίδες τους, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησαν τα αναγκαία ενδεδειγμένα μέσα, με σκοπό την αποκλιμάκωση της επίθεσης.

Περί ώρα 11:45′, σταδιακά, αποχώρησαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων, ενώ στις 13:30′ αποχώρησαν πλήρως τα μέλη των Συλλογικοτήτων.

Σημειώνεται ότι, από την πρώτη στιγμή, διατάχθηκε διοικητική έρευνα, για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εξετασθεί η ύπαρξη τυχόν πειθαρχικών ευθυνών των αστυνομικών.»