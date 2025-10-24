ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Κρατήστε κλειστό το πορτοφόλι μας σήμερα και μην κάνετε έξοδα γιατί δεν έχετε όσο εισόδημα θα θέλατε. Εάν νιώθετε πως δεν έχετε ιδιαίτερη ενέργεια, πιείτε πολλούς χυμούς και ξεκουραστείτε απόψε ώστε να πάρετε τα πάνω σας.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Η επίλυση ορισμένων προβλημάτων στη ζωή σας που διαταράσσουν την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας είναι επιβεβλημένη τώρα. Κάντε μια καλή προσπάθεια στην εργασία σας ώστε να διακριθείτε αλλά κρατήστε την καλή σας διάθεση για την οικογένειά σας και τα δικά σας πρόσωπα.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Αν προκύψουν θέματα υγείας σήμερα, μην κάνετε τα στραβά μάτια και φροντίστε τα αμέσως γιατί διαφορετικά η κατάστασή σας θα επιδεινωθεί. Αν κάνετε γνωριμίες, φροντίστε να κρατήσετε επαφή μαζί τους στο μέλλον ώστε να χτίσετε ένα μεγάλο δίκτυο προσώπων που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο στο μέλλον.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε γνώμη σήμερα για κάποια πράγματα αφού θα αποδειχτεί ότι έχετε κάνει λάθος στο πώς βλέπετε τις καταστάσεις. Κανείς δεν θα διαμαρτυρηθεί αν το κάνετε, αλλά αντίθετα θα εκτιμήσουν την προσπάθειά σας να διορθώσετε το λάθος σας.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Αν θέλετε να πιστεύετε ότι ο σύντροφος σας σας απατά, πιστέψτε το αλλά να ξέρετε ότι κάνετε λάθος. Είναι πιο πιστός από ποτέ. Σας έχουν απατήσει στο παρελθόν και σας έχει μείνει ο φόβος. Μην είστε προκατειλημμένοι χωρίς να υπάρχει λόγος γιατί με την κακή συμπεριφορά σας θα τον αναγκάσετε να σας εγκαταλείψει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Δίνετε σήμερα έμφαση στην κοινωνική σας ζωή και καλά κάνετε. Θέλετε να το ρίξετε επιτέλους έξω γιατί τον τελευταίο καιρό έχετε στρεσαριστεί αρκετά. Έχετε θετική ενέργεια και αυτό θα σας βοηθήσει να βρείτε νέους φίλους. Κάποιες καλές ιδέες θα προκύψουν από τη δικτύωση με αυτούς τους ανθρώπους.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Θα διαπιστώσετε ότι είναι πιο εύκολο να ασχοληθείτε με δύσκολους ανθρώπους σήμερα και να καταφέρετε να τους πάρετε με τα νερά σας. Προσπαθήστε να είστε πιο απλοί στους τρόπους σας ούτως ώστε οι γύρω σας να εκτιμήσουν τον χαρακτήρα σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Θα έχετε αρκετό χιούμορ σήμερα και οι γύρω σας θα λατρέψουν το πώς μπορείτε να διακωμωδείτε τις καταστάσεις. Ίσως χρειαστεί να ξοδέψετε λίγα χρήματα παραπάνω προκειμένου να περάσετε καλά με τους αγαπημένους σας απόψε.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Είστε σε ιδιαίτερα καλή διάθεση σήμερα, με αποτέλεσμα να σκορπάτε το γέλιο παντού γύρω σας. Ειδικά, ο σύντροφός σας θα περάσει τόσο μαζί σας. Η οικογένειά σας θα διασκεδάσει αρκετά με τα ανέκδοτα και τα αστεία σας και όλοι θα έχουν ένα χαμόγελο μέχρι τ’ αφτιά ακόμα και το επόμενο πρωινό.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Μοιραστείτε την καλοσύνη σας, το κέφι και την προθυμία σας να βοηθήσετε τους άλλους. Έχετε μεγάλη ενέργεια και είστε ιδιαίτερα ελκυστικοί. Οφείλετε στον εαυτό σας να ζήσετε καλύτερα και είναι ώρα να αλλάξετε τις συνήθειές σας ώστε να το πραγματοποιήσετε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Είστε αρκετά ντροπαλοί σήμερα και αν πρέπει να ενημερώσετε τους γύρω σας για ένα θέμα που τους αφορά, τότε θα χρειαστεί να κάνετε υπερπροσπάθεια για να εκφραστείτε όπως θέλετε. Αν δεν τα καταφέρετε, απλά πηγαίνετε στο γραφείο σας, κλείστε την πόρτα και προσπαθήστε να τελειώσετε όλες τις υποθέσεις σας μόνοι σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Πρέπει σήμερα να επικεντρωθείτε στον εαυτό σας. Θα δείτε πως τελικά υπάρχει ένα φως στο τούνελ της ζωής σας, αρκεί να κάνετε τον κόπο να κοιτάξετε μακριά για να το δείτε. Αν πρέπει να καθαρίσετε το σπίτι σας, πάρτε σκούπα και σφουγγαρίστρα και ξεκινήστε τη φασίνα χωρίς να παραπονιέστε. Είναι ευκαιρία να κάνετε μια καλή εκκαθάριση των πραγμάτων και να δείτε τι πρέπει να κρατήσετε και τι να πετάξετε.