ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Έχετε πολλή ενέργεια σήμερα. Αξιοποιήστε την στο έπακρο για να κάνετε πράγματα που σας αρέσουν. Δοκιμάστε στην εργασία σας να εξετάσετε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια στις υποθέσεις που έχετε αναλάβει ώστε να μην σας ξεφύγει απολύτως τίποτα. Αν θέλετε να διασκεδάσετε, βγείτε απόψε με τους φίλους.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Αν θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό σήμερα, γιατί δεν καλείτε έναν παλιό φίλο και να δείτε πώς είναι τόσο καιρό που έχετε να μιλήσετε. Μπορείτε να τον συναντήσετε σε ένα μικρό εστιατόριο που συνηθίζατε να πηγαίνετε παλιά ή απλά να μιλήσετε στο τηλέφωνο. Θα δείτε πως είναι κάτι υπέροχο το να μιλάτε με αγαπημένα πρόσωπα και να θυμηθείτε παλιές εποχές.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Καλό είναι να μη χρονοτριβείτε σήμερα και να μην αναβάλλετε τα πάντα για την επόμενη μέρα. Μπορεί να είστε πολύ απασχολημένοι αλλά δεν γίνετε να αφήνετε συνεχώς πράγματα για αργότερα γιατί ίσως στην πραγματικότητα να μη θέλετε να τα κάνετε. Κάντε λοιπόν τα τηλεφωνήματα που πρέπει σήμερα και αναλάβετε δράση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Ενώ οι άλλοι χαλαρώνουν εσείς είστε υποχρεωμένοι να είστε σε εγρήγορση γιατί έχετε χιλιάδες πράγματα να κάνετε τόσο στη δουλειά όσο και στο σπίτι. Θα κουραστείτε μέχρι να τα κάνετε όλα.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Αν πρέπει να πάτε έξω από την πόλη σας για να βρείτε τον καλύτερο φίλο σας που σας έχει ανάγκη, κάντε το χωρίς δεύτερη σκέψη και δίχως να γκρινιάζετε. Πηγαίνετε σε ένα υπέροχο εστιατόριο μαζί του και αφήστε τον να σας πει όλα όσα θέλει ώστε να νιώσει καλύτερα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Θέλετε να ανακαινίσετε το σπίτι σας; Κάντε το γιατί έχετε ανάγκη από μια αλλαγή! Απλά ρωτήστε και τους άλλους που ζουν μαζί σας. Μια καλή είδηση έρχεται στον δρόμο σας σήμερα, είτε μέσω ενός μηνύματος ή ενός τηλεφώνου.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Έχετε πολλές καλές ιδέες σήμερα που πρέπει να εκμεταλλευτείτε. Υπάρχει ένα πρόσωπο στη ζωή σας που θα σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε τα σχέδιά σας και γι’ αυτό είναι καλό να μην αποκλείετε οποιαδήποτε χείρα βοηθείας σας απλωθεί. Μην είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί γιατί τώρα είναι η ευκαιρία σας να ρισκάρετε και να έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Αφήστε την γκρίνια.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Η ευελιξία στις σχέσεις είναι το κλειδί για να συνεχίσετε να είστε ευτυχισμένοι με τον σύντροφο σας. Καλό είναι να αποφύγετε τις πολλές συγκρούσεις. Αν ο σύντροφός σας ζητά περισσότερη ελευθερία, αφήστε τον να την έχει.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Αν διαπιστώσετε ότι η σχέση σας αντιμετωπίζει πρόβλημα και είστε ένα βήμα από το να χωρίσετε τον αγαπημένο σας, καλό είναι να βρείτε την ενέργεια, να δοκιμάσετε νέα πράγματα ώστε να ανανεωθείτε και να δείτε με άλλο μάτι τα όσα συμβαίνουν. Σε καμία περίπτωση να μην πάρετε παρορμητικές αποφάσεις γιατί θα το μετανιώσετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Η επιτυχία είναι ανάλογη με τις προσπάθειές σας σήμερα. Οπότε, αν περάσετε αρκετό χρόνο δουλεύοντας σκληρά, τότε να είστε σίγουροι ότι θα ανταμειφθείτε και θα είστε επιτυχημένοι σύντομα. Οι καλύτεροι φίλοι σας θα αποδειχθούν πολύτιμοι σήμερα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Το να είστε γενικά ονειροπόλοι είναι εντάξει αλλά σήμερα πρέπει να προσγειωθείτε και να φροντίσετε όλες τις μικρές λεπτομέρειες στη ζωή σας που θα σας δημιουργήσουν πρόβλημα.

Ίσως να μην μπορείτε να εμπιστευτείτε τους συνεργάτες στο γραφείο σας και έτσι να πρέπει να πάρετε τα πράγματα για λίγο πάνω σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Σκεφτείτε ποιοι είστε και πού βαδίζετε σήμερα. Προκειμένου να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις, θα πρέπει να ψάξετε καλά μέσα σας και να είστε ειλικρινής με τον εαυτό σας. Το τι θα βρείτε μπορεί να σας εκπλήξει.