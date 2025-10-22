ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η σημερινή ημέρα είναι κατάλληλη για διαλογισμό και εσωτερική ανασκόπηση. Αν προσπαθείτε να λύσετε προσωπικά ζητήματα, αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας για να κατανοήσετε τι πραγματικά χρειάζεστε.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η δημιουργικότητά σας βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, ακόμη κι αν δεν το συνειδητοποιείτε λόγω των πολλών υποχρεώσεων. Μην εκπλαγείτε αν δείτε ότι αποδίδετε εξαιρετικά – η επιτυχία σας είναι αποτέλεσμα συνέπειας.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Μην εγκλωβιστείτε στις λεπτομέρειες και χάσετε τη συνολική εικόνα των πραγμάτων. Εστιάστε στο γενικό πλαίσιο, γιατί εκεί κρύβονται οι ουσιαστικές παράμετροι που καθορίζουν την επιτυχία.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Ίσως νιώθετε σήμερα πως ένα «σύννεφο» σας εμποδίζει να δείτε καθαρά. Μετά από έντονο επαγγελματικό ρυθμό, το σώμα και το μυαλό σας ζητούν ξεκούραση. Μειώστε τους ρυθμούς και χαλαρώστε.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Άτομα από το παρελθόν ενδέχεται να επανεμφανιστούν στη ζωή σας. Αν έχουν σημασία για εσάς, υποδεχθείτε τους με θετική διάθεση. Μοιραστείτε στιγμές και συζητήσεις που ίσως σας είχαν λείψει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Δείξτε προσοχή στους ανθρώπους που αγαπάτε και μην ξεχνάτε να εκφράζετε τα συναισθήματά σας. Ένα παιδί από το κοντινό σας περιβάλλον ίσως χρειάζεται φροντίδα και μια αγκαλιά που μόνο εσείς μπορείτε να προσφέρετε. Αφήστε για λίγο τη δουλειά και αφιερώστε χρόνο σε αυτό.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η διαίσθησή σας είναι ενισχυμένη και σας καθοδηγεί να πλησιάσετε τα όνειρα και τις επιδιώξεις σας. Αν και αρχικά μπορεί να σας φανεί δύσκολο, μόλις βρείτε τον ρυθμό σας θα ανταποκριθείτε με επιτυχία στις προκλήσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Η φαντασία σας είναι έντονη, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμελήσετε τις υποχρεώσεις σας. Εκμεταλλευτείτε τη δημιουργική σας διάθεση για να δώσετε πρωτότυπες λύσεις σε πρακτικά ζητήματα.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Αν νιώθετε πίεση το τελευταίο διάστημα, η σημερινή μέρα είναι ιδανική για χαλάρωση. Αν κάποιος σας έχει απογοητεύσει, σκεφτείτε το ψύχραιμα και δείξτε κατανόηση – θα σας απελευθερώσει.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Αντισταθείτε στην παρόρμηση για αγορές που δεν χρειάζεστε. Οι παρορμητικές κινήσεις δεν θα καλύψουν τα συναισθηματικά κενά, αλλά θα επιβαρύνουν το πορτοφόλι σας. Επιλέξτε πιο λογική στάση.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Η ευαισθησία και η διαίσθησή σας είναι έντονες σήμερα. Αντιλαμβάνεστε όσα οι άλλοι αγνοούν, όμως καλό είναι να μην εμπλακείτε στα προβλήματα των γύρω σας. Κρατήστε αποστάσεις για να διατηρήσετε την ισορροπία σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Η καλή σας διάθεση οφείλεται στις πλανητικές επιρροές. Ίσως θελήσετε να περάσετε τη βραδιά με αγαπημένα πρόσωπα και ουσιαστικές συζητήσεις. Αν όμως χρειάζεστε να εκφραστείτε, αποφύγετε τις έντονες αντιπαραθέσεις.