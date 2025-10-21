Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Σήμερα, πολλά από τα εγχειρήματά σας θα είναι εξαιρετικά επιτυχημένα. Αν έχετε στο μυαλό σας κάποιες αγορές, σπεύστε να τις κάνετε τώρα γιατί θα σας βγουν σε καλό. Αν δε προτιμήσετε να βγείτε στα μαγαζιά, έχοντας παρέα και όχι μόνοι σας, τότε θα συνδυάσετε την απόκτηση των πραγμάτων που […]
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Δεν είναι καλή ιδέα να έχετε μια απρόσεκτη προσέγγιση στα επαγγελματικά σας θέματα σήμερα. Μη σας αποσπάσουν την προσοχή τα όσα συμβαίνουν δίπλα σας, ακόμα κι αν ένας από τους συναδέλφους σας χρειάζεται απελπισμένα τη βοήθειά σας. Αν δεν τελειώσετε όσα θέματα έχετε αναλάβει, μην επεκταθείτε σε νέα. ΤΑΥΡΟΣ […]
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Οι σημερινές σας πρωτοβουλίες θα έχουν θετικό αποτέλεσμα. Είναι ευνοϊκή ημέρα για αγορές ή για κοινωνικές εξόδους. Συνδυάστε τις ανάγκες σας με ευχάριστες στιγμές και καλή παρέα. Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Οι γύρω σας θα δείξουν καλή διάθεση απέναντί σας, κάτι που θα ενισχύσει τη φήμη και […]
Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Σήμερα θα σας ελκύουν τα μυστήρια και οι ασυνήθιστες εμπειρίες. Είναι μια καλή ευκαιρία να χαλαρώσετε και να περάσετε όμορφες στιγμές με φίλους και συγγενείς, χωρίς ιδιαίτερο λόγο ή αφορμή. Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Η καθημερινότητά σας θα έχει μια αίσθηση μυστηρίου. Ακούστε περισσότερο τα συναισθήματά σας […]