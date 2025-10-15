Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Πιθανές εντάσεις μπορεί να προκύψουν με τον σύντροφο, τους συγγενείς ή τους συνεργάτες σας. Προσπαθήστε να μετατρέψετε μια διαφωνία σε ευκαιρία για ειρηνική επίλυση, ώστε να προστατεύσετε τις σχέσεις σας. Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η ημέρα φέρνει θετικές εξελίξεις, ιδιαίτερα για όσους έχουν γεννηθεί στα μέσα Μαΐου. […]
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Θα έχετε σήμερα αρκετές επιτυχίες αλλά προκειμένου να τα καταφέρετε αναίμακτα, θα πρέπει το πρώτο μισό της ημέρας να είστε συνεχώς σε εγρήγορση. Όσοι είστε γεννημένοι μέσα στον Μάρτιο θα τα βρείτε λίγο δύσκολα και το αποτέλεσμα της μάχης που θα δώσετε θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη φήμη σας. […]
Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Η ενέργειά σας είναι αυξημένη και δύσκολα θα μείνετε αδρανείς. Αποφύγετε να αναλάβετε αγγαρείες και αφιερώστε χρόνο σε δραστηριότητες που τροφοδοτούν το πνεύμα σας, όπως το διάβασμα ή η απόκτηση νέων γνώσεων. Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Το ενδιαφέρον σας στρέφεται σε ασυνήθιστα θέματα και νέες μορφές μάθησης. […]
Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η ημέρα προβλέπεται έντονη και γεμάτη συναισθήματα. Φροντίστε όμως να μη θολώσει η κρίση σας και να μην επηρεαστεί η δημιουργικότητά σας, καθώς το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι το επιθυμητό. Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Οι κοινές εμπειρίες και οι στόχοι θα σας φέρουν πιο κοντά στον […]