Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Εμπιστευθείτε το ένστικτό σας, καθώς μπορεί να σας καθοδηγήσει ακόμη και στις πιο απαιτητικές στιγμές. Έτσι θα βρείτε λύσεις στα επαγγελματικά σας ζητήματα. Στα προσωπικά, το ασυνείδητό σας ίσως σας οδηγήσει σε περίπλοκες καταστάσεις.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Μια επαγγελματική σχέση που είχε δοκιμαστεί φαίνεται να αποκαθίσταται. Ένας πρώην συνεργάτης συνειδητοποιεί τη θετική επιρροή σας και επιδιώκει να ξαναχτίσει τη συνεργασία σας.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Η σημερινή μέρα προσφέρει ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και θετική διάθεση. Ένας συνάδελφος με τον οποίο υπήρχαν εντάσεις αποχωρεί, και το νέο πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει θα αποδειχθεί ευχάριστη παρουσία και πιθανός φίλος.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Ένα σοβαρό οικογενειακό ζήτημα θα σας απασχολήσει έντονα, πιθανόν να αφορά αδελφό ή ανιψιό. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της δουλειάς, θα νιώθετε την ανάγκη να είστε σε επαφή για να ενημερώνεστε και να προσφέρετε βοήθεια.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Η φυσική σας γοητεία είναι στα ύψη και σας δίνει αυτοπεποίθηση. Οι γύρω σας παρατηρούν την προσπάθειά σας να βελτιώσετε την εμφάνιση και τη διάθεσή σας, ενώ ακόμη και όσοι δεν σας συμπαθούν ιδιαίτερα θα αναγνωρίσουν την πρόοδό σας.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Σήμερα θα σας ανατεθεί ένα σημαντικό επαγγελματικό σχέδιο, όμως η συνεργασία με άπειρα άτομα θα απαιτήσει επιπλέον υπομονή. Κρατήστε αποστάσεις από συμβουλές που μπορεί να σας αποπροσανατολίσουν και μείνετε συγκεντρωμένοι στον στόχο σας.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η ημέρα απαιτεί να αξιοποιήσετε τις διπλωματικές σας ικανότητες, καθώς στη δουλειά θα χρειαστεί να διαχειριστείτε αντιφατικά ζητήματα. Για να τα καταφέρετε, θα χρειαστείτε ψυχραιμία, καλή γνώση ψυχολογίας και υπομονή. Στο τέλος, η προσπάθειά σας θα ανταμειφθεί.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Σήμερα θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε ακόμα και τις πιο μύχιες επιθυμίες σας. Το βράδυ, η συνάντηση με ένα πρόσωπο που δεν κατανοούσε πλήρως τις φιλοδοξίες σας θα αποδειχθεί αποκαλυπτική. Αν του εξηγήσετε τι πραγματικά επιδιώκετε, θα δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις ιδέες σας.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Η μέρα ξεκινά δύσκολα, με μικρές αναποδιές και καθυστερήσεις. Ίσως ξεχάσετε κάτι σημαντικό στο σπίτι ή μπερδέψετε τα ραντεβού σας. Ωστόσο, όσο περνά η ώρα, θα καταφέρετε να επανακτήσετε τον έλεγχο και να πάρετε κρίσιμες αποφάσεις.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Τα συναισθηματικά σας ζητήματα θα σας απασχολήσουν έντονα. Στο επαγγελματικό πεδίο, επιλέγετε συνεργασία με άτομο που εκτιμάτε και σας ευχαριστεί με τον χαρακτήρα του. Το απόγευμα, θα αφιερώσετε χρόνο σε αγορές, αναζητώντας προσφορές που σας ταιριάζουν.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Μια καλή αρχή γίνεται σήμερα για ένα σημαντικό οικονομικό πρότζεκτ που σχεδιάζατε καιρό. Οι πρόσφατες αποφάσεις σας αποδεικνύονται σωστές, ενώ προς το βράδυ θα χρειαστεί να καθοδηγήσετε σωστά τους συνεργάτες ή τους κοντινούς σας ανθρώπους.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Θα αντιληφθείτε ότι η πορεία σας τις επόμενες ημέρες εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για να διασφαλίσετε την ισορροπία σας, αποφύγετε τα περιττά έξοδα και μείνετε προσηλωμένοι στους βασικούς σας στόχους.