Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Το πρώτο μισό της ημέρας σάς συνοδεύει η επιτυχία, αρκεί να κινηθείτε μεθοδικά και αποφασιστικά. Μην παραμελήσετε τις υποχρεώσεις σας ούτε να σπαταλήσετε χρήματα χωρίς λόγο. Μια θετική οικονομική εξέλιξη θα ενισχύσει τη διάθεσή σας.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Το πρωί θα είστε το στήριγμα των γύρω σας, καθώς γνωρίζουν ότι μπορούν να υπολογίζουν σε εσάς. Την εκτίμησή τους θα δείξουν και άτομα με κύρος. Από το απόγευμα και μετά, το αίσθημα της περιπέτειας θα σας παρακινήσει για νέες εμπειρίες.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Η ημέρα απαιτεί προσοχή στις κοινωνικές σας επαφές. Αν στην αρχή δεν αισθάνεστε άνετα, η κατάσταση θα βελτιωθεί σταδιακά. Για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις από τις απαιτήσεις των άλλων, κινηθείτε με στρατηγική σκέψη.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Είναι η κατάλληλη στιγμή να αναλύσετε τα αποτελέσματα των προσπαθειών σας και να εντοπίσετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας. Αν είστε γεννημένοι στα μέσα Ιουλίου, αυτή η διαδικασία θα είναι πιο έντονη. Αποφύγετε την υπογραφή δεσμευτικών εγγράφων.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Οι γεννημένοι τον Ιούλιο θα ζήσουν μια ημέρα γεμάτη αποκαλύψεις και έντονες συζητήσεις. Παρότι μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να εκφραστείτε έντονα, προσπαθήστε να αποφύγετε την επιθετικότητα. Η ψυχραιμία θα σας ωφελήσει περισσότερο.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Δεν είναι κατάλληλη ημέρα για σημαντικές αποφάσεις, καθώς η έλλειψη πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε λάθη. Αν έχετε προγραμματίσει κάποια καλλιτεχνική δραστηριότητα, θα εξελιχθεί ιδιαίτερα καλά. Προσπαθήστε να διεκπεραιώσετε τις υποχρεώσεις σας νωρίς μέσα στην ημέρα.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Το πρώτο μισό της ημέρας θα δείξετε αυξημένο ενδιαφέρον για όσα αγαπούν οι γύρω σας. Έτσι, θα καταφέρετε να αποκαταστήσετε σχέσεις που έχουν δοκιμαστεί το τελευταίο διάστημα και να προωθήσετε νέες συνεργασίες, άμεσα ή έμμεσα. Τα οικονομικά σας παρουσιάζουν επίσης θετική πορεία.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Μέχρι το απόγευμα θα απολαύσετε την επαφή με πρόσωπο που σημαίνει πολλά για εσάς. Το πρωί, ωστόσο, η αυτοπεποίθησή σας μπορεί να κλονιστεί, καθώς νιώθετε περιορισμένοι από υποχρεώσεις και ευθύνες που σας έχουν επιβληθεί. Μια πρόταση από αγαπημένο πρόσωπο ίσως αναζωπυρώσει μέσα σας το πνεύμα της περιπέτειας.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Αν θέλετε να ικανοποιήσετε τον σύντροφό σας και να επιδείξετε υπευθυνότητα, προσαρμόστε τη στάση σας από το πρωί. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αναλάβετε ευθύνες, καθώς από το απόγευμα και μετά η εύνοια των άστρων μειώνεται.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Η ημέρα προσφέρει πολλές ευκαιρίες για δημιουργική έκφραση, τις οποίες καλό είναι να αξιοποιήσετε με σύνεση. Μην αφήσετε τις εκκρεμότητες να συσσωρευτούν, καθώς η τακτοποίησή τους θα σας εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο ξεκούρασης για αργότερα.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Το πρωί απαιτείται πειθαρχία για να διευθετήσετε οικογενειακές διαφορές, οικονομικές εκκρεμότητες και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Από το απόγευμα και μετά, η διάθεσή σας θα βελτιωθεί, καθώς θα έχετε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Η ημέρα προβλέπεται ιδιαίτερα θετική. Τα άστρα σάς ευνοούν να απολαύσετε τη ζωή και να απομακρυνθείτε από τα προβλήματα. Το πρωί, ωστόσο, χρειάζεται υπευθυνότητα, ειδικά σε ζητήματα σχέσεων, παραδόσεων ή οικονομικών.