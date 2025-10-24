Πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί, προκάλεσε επίθεση με ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, με στόχο πολυκατοικία στο Κρασνογκόρσκ, προάστιο της Μόσχας, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Ο τοπικός αξιωματούχος Ντμίτρι Βολκόφ ανέφερε στο Telegram ότι «εχθρικό drone έπληξε στη διάρκεια της νύκτας κτίριο κατοικιών», διευκρινίζοντας πως επλήγη ο 14ος όροφος της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν τέσσερις ενήλικες και ένα αγόρι που γεννήθηκε το 2017. Όλοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ, σημείωσε ότι «ένα drone διείσδυσε σε διαμέρισμα του 14ου ορόφου». Ανάρτησε μάλιστα φωτογραφία στο Telegram που δείχνει σπασμένα τζάμια και εκτεταμένες ζημιές σε έπιπλα και τοίχους.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως εξουδετέρωσε συνολικά 111 ουκρανικά drones στον εναέριο χώρο της χώρας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αντιαεροπορικής άμυνας.