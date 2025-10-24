Ένας άνδρας πυροδότησε έναν εκρηκτικό μηχανισμό, την ώρα, που οι συνοριοφύλακες έκαναν έλεγχο σε πολίτες σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην βόρεια Ουκρανία την Παρασκευή, οδηγώντας στον θάνατο τον εαυτό του κι άλλες τρεις γυναίκες, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Φύλαξης Συνόρων της Ουκρανίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, άλλοι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην έκρηξη στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Όβρουτς, κοντά στα σύνορα με την Λευκορωσία, ενώ ανάμεσα στους τρεις νεκρούς (ηλικίας 29, 58 και 82) είναι και μια συνοριοφύλακας.

Ο άνδρας, που πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό ήταν ένας 23χρονος, κάτοικος του Χαρκόβου, ο οποίος είχε συλληφθεί πρόσφατα στην προσπάθειά του να περάσει τα σύνορα παράνομα.

Η Υπηρεσία δεν συνέδεσε το συμβάν με τον συνεχιζόμενο πόλεμο ανάμεσα στην Ρωσία και στην Ουκρανία.