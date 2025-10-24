Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι συνελήφθη κοντά στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Τόκιο, σύμφωνα με το δίκτυο TBS News.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός των μονάδων αποκατάστασης της τάξης, όπως ανέφεραν πηγές της αστυνομίας. Το κίνητρο του δράστη δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην ιαπωνική πρωτεύουσα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ναρουχίτο και τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, μεταξύ 27 και 29 Οκτωβρίου, όπως έχει ανακοινώσει η ιαπωνική κυβέρνηση.

Για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας ενόψει της επίσκεψης, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Τόκιο έχει κινητοποιήσει περίπου 18.000 αστυνομικούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Kyodo News.