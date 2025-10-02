Περισσότερα σε λίγο…
Δημοφιλή
- 1
Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να κάνετε online μέχρι 5 Νοεμβρίου
- 2
Παρέμβαση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με πολλούς αποδέκτες για την τραγωδία των Τεμπών
- 3
Εικόνες ντροπής από τις φοιτητικές εστίες Κομοτηνής - Άνθρωποι και ποντίκια συγκατοικούν
- 4
Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση από την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι: Τι απάντησε στα «ΝΕΑ» για τις έρευνες
- 5
Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης της εξοχικής βίλας της Βέφας Αλεξιάδου - Πουλήθηκε για 2,2 εκατ. ευρώ
- 6
Πληρωμή επιδόματος Νοεμβρίου: Ποιοι θα πάρουν 500€ - Ποιοι εξαιρούνται
- 7
Πελοπόννησος: Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου
- 8
Πάνος Ρούτσι: Δεν αρνήθηκα ιατρική βοήθεια - Θα πάω μέχρι τέλους για να μάθω την αλήθεια
- 9
Global Sumud Flotilla: 19 σκάφη του στολίσκου αναχαίτισε το Ισραήλ - Η στιγμή του ρεσάλτο στο «ΟΞΥΓΟΝΟ»
- 10
Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο - Χαλάζι και καταιγίδες, ισχυρά φαινόμενα και στην Αττική
Ντένις Στενγκέλοφ: Δικαστήριο διέταξε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων – Ποιος είναι ο Ρώσος δισεκατατομμυριούχος
Ρωσικό δικαστήριο αποφάσισε την κατάσχεση του ομίλου KDV του δισεκατομμυριούχου Ντένις Στενγκέλοφ, χαρακτηρίζοντάς τον και τον πατέρα του εξτρεμιστές. Ο KDV διαθέτει 10 εργοστάσια και παράγει περίπου 700 προϊόντα στη Ρωσία.
Συνάντηση 50 Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη για Ουκρανία και οικονομία, παρών και ο Ζελένσκι
Σχεδόν 50 ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προσκληθεί σήμερα στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, που θα είναι επικεντρωμένη στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.
Λίγο μετά τις 06:00 το πρωί, άντρες του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ εισέβαλαν στο ελληνικό πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» - Τουλάχιστον 30 πλοία συνεχίζουν την πορεία τους προς την Γάζα
Προειδοποίηση Ζελένσκι: Η Ρωσία αυξάνει το κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος
Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για σκόπιμη επίθεση με drones στη Σλαβούτιτς, που προκάλεσε τρίωμη διακοπή ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.