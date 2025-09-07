Σοκ προκαλεί στην αυστραλιανή κοινωνία η διπλή δολοφονία ανήλικων στη Μελβούρνη το βράδυ του Σαββάτου, όταν ομάδα μασκοφόρων επιτέθηκε με μαχαίρια σε δύο αγόρια, ηλικίας 12 και 15 ετών, αφαιρώντας τους τη ζωή με αγριότητα. Την είδηση επιβεβαίωσε η αστυνομία της πολιτείας της Βικτόρια, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «φρικτό».

Όπως τόνισε ο επιθεωρητής της αστυνομίας Γκράχαμ Μπανκς, τα πρώτα ευρήματα δείχνουν πως πρόκειται για γκανγκστερικού τύπου επίθεση: «Μολονότι η έρευνα μόλις άρχισε, τα συμβάντα φέρουν τα χαρακτηριστικά εγκλήματος που διαπράχθηκε από συμμορία νέων».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τα στοιχεία από το σύστημα καμερών ασφαλείας, περίπου οκτώ άτομα, με τα πρόσωπα καλυμμένα και οπλισμένα με ματσέτες και μεγάλα μαχαίρια, ενεπλάκησαν στους φόνους. Η αστυνομία διευκρινίζει πως τα δύο θύματα εντοπίστηκαν σε κοντινές περιοχές, λίγη ώρα μετά το φονικό.

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της επίθεσης

Το πρώτο θύμα, ένα αγόρι 12 ετών, εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένο από τις αστυνομικές δυνάμεις. «Παρά τις προσπάθειες ανάνηψής του που καταβλήθηκαν από τα μέλη πληρώματος ασθενοφόρου, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί», δήλωσε ο Μπανκς. Λίγο αργότερα, στην ίδια περιοχή, βρέθηκε νεκρός και ο φίλος του, ηλικίας 15 ετών, με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ούτε σε αυτή την περίπτωση κατέστη δυνατή η ανάνηψη, σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, τα ανήλικα αγόρια δεν είχαν καμία εμπλοκή με συμμορίες, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία στην τοπική κοινωνία. «Τα παιδιά που δολοφονήθηκαν δεν ήταν μέλη κάποιας συμμορίας και αυτό δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε», υπογράμμισε ο επικεφαλής της αστυνομίας.

Έρευνα για τα κίνητρα — Ανησυχητική αύξηση εγκλημάτων

Η αστυνομία της πολιτείας Βικτόρια, μέχρι στιγμής, δεν έχει καταλήξει αν η επίθεση ήταν στοχευμένη ή αν τα θύματα επιλέχθηκαν μετά από λανθασμένη αναγνώριση. Το ενδεχόμενο του λάθους στην ταυτότητα παραμένει ανοιχτό, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η δολοφονία των δύο ανηλίκων έρχεται σε μια περίοδο που στη Μελβούρνη και γενικότερα στην Αυστραλία σημειώνεται αύξηση περιστατικών βίας. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το 2024 οι ανθρωποκτονίες και συναφή εγκλήματα κατέγραψαν αύξηση 9%, με τα θύματα να φθάνουν τα 448.

Απαγόρευση κατοχής ματσέτας στη Βικτόρια

Υπενθυμίζεται ότι στην πολιτεία της Βικτόρια η πώληση και κατοχή ματσέτας έχει τεθεί εκτός νόμου, κατόπιν σοβαρού επεισοδίου μεταξύ αντίπαλων συμμοριών με ματσέτες σε εμπορικό κέντρο της Μελβούρνης τον Μάιο.