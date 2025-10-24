Ο πρώην παίκτης του NBA και All-Star το 2015, Τζεφ Τιγκ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με τα σχόλιά του σχετικά με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, υποστηρίζοντας ότι ο σούπερ σταρ και οι συνεργάτες του έχουν τεράστια επιρροή στο πρωτάθλημα.

Σε συνέντευξή του στο podcast «Club 520», ο Τιγκ αποκάλυψε ότι όποιος εκφράσει δημόσια κάποια κριτική προς τον ΛεΜπρόν δέχεται «υπενθυμίσεις» από τους ανθρώπους του «Βασιλιά», προκειμένου να περιοριστεί η δημόσια συζήτηση. Σύμφωνα με τον Τιγκ, «Κάθε φορά που ανοίγεις το στόμα σου για τον ΛεΜπρόν, υπάρχει κάποιος που σε συμβουλεύει να προσέχεις. Υπάρχει αίσθηση ότι ελέγχουν τα πάντα γύρω από το πρωτάθλημα».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που το NBA βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό που περιλαμβάνει τους Τέρι Ροζίερ και Τσόνσι Μπίλαπς, δημιουργώντας έντονο διάλογο για την ακεραιότητα του πρωταθλήματος.

🔥🚨BREAKING: Former NBA star Jeff Teague says LeBron James and his ‘camp runs the league’ and if you say anything about LeBron, you get a phone call from his team to silence you. Teague: “Anytime you say anything bout Bron, people call you and say hey man, you might want to… pic.twitter.com/bT34h8c7l8 — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) October 23, 2025