Ο πρώην παίκτης του NBA και All-Star το 2015, Τζεφ Τιγκ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με τα σχόλιά του σχετικά με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, υποστηρίζοντας ότι ο σούπερ σταρ και οι συνεργάτες του έχουν τεράστια επιρροή στο πρωτάθλημα.

Σε συνέντευξή του στο podcast «Club 520», ο Τιγκ αποκάλυψε ότι όποιος εκφράσει δημόσια κάποια κριτική προς τον ΛεΜπρόν δέχεται «υπενθυμίσεις» από τους ανθρώπους του «Βασιλιά», προκειμένου να περιοριστεί η δημόσια συζήτηση. Σύμφωνα με τον Τιγκ, «Κάθε φορά που ανοίγεις το στόμα σου για τον ΛεΜπρόν, υπάρχει κάποιος που σε συμβουλεύει να προσέχεις. Υπάρχει αίσθηση ότι ελέγχουν τα πάντα γύρω από το πρωτάθλημα».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που το NBA βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό που περιλαμβάνει τους Τέρι Ροζίερ και Τσόνσι Μπίλαπς, δημιουργώντας έντονο διάλογο για την ακεραιότητα του πρωταθλήματος.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Τελευταία Νέα