Σήμερα η αγαπημένη σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας ταξιδεύει στην κουζίνα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» με μια πεντανόστιμη συνταγή για γιουβέτσι με μοσχάρι που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους. Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες της, απολαύστε τη διαδικασία του μαγειρέματος και, φυσικά, δοκιμάστε το αποτέλεσμα στο τραπέζι σας. Η Αργυρώ μας δείχνει πώς με απλά υλικά […]