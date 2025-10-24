Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν βαριές εκφράσεις και αιχμές, με τη συζήτηση να ξεφεύγει από την ατζέντα και να φτάνει μέχρι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον λεγόμενο «φραπέ».

Ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας σε ερωτήσεις για τη διόγκωση των ιδιωτικών δαπανών υγείας, υποστήριξε ότι αυτή οφείλεται στην αύξηση του ΑΕΠ, δηλώνοντας: “Τι να κάνουμε που οι Έλληνες έγιναν πλουσιότεροι επί Μητσοτάκη. Ψήφισαν Μητσοτάκη, έγιναν πλουσιότεροι, αυξήθηκε το ΑΕΠ και θα τον ξαναψηφίσουν για να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι;”

Η αντιπαράθεση για τον «φραπέ» και το ΑΕΠ

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Πολάκη, ο οποίος απάντησε: “Πλουσιότερος έγινε μόνο ο “φραπές””. Ο υπουργός Υγείας ανταπάντησε λέγοντας: “Ο “φραπές” είναι Κρητικός. Εγώ είμαι Μακεδόνας.”

Η συζήτηση συνεχίστηκε με εκατέρωθεν αιχμές, καθώς ο κ. Πολάκης υποστήριξε ότι ο «φραπές» είναι “κολλητός του Αυγενάκη”, με τον κ. Γεωργιάδη να απαντά: “Όχι μόνο. Και του Ανδρουλάκη. Και η υπόθεση της Κάρλας από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη έγινε. Δεν τα ξέρουμε;”

Η σύγκρουση για τα στοιχεία της Eurostat

Η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στα στοιχεία για την ιδιωτική δαπάνη υγείας, με τον κ. Πολάκη να αμφισβητεί τα δεδομένα που επικαλέστηκε ο υπουργός. “Πού τον βρήκες τον πίνακα της Eurostat που λες για την ιδιωτική δαπάνη υγείας; Εγώ εδώ βλέπω άλλα”, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: “Πίνακας της Eurostat. Ένα απλό google search. Είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης δεν έχει καλή σχέση με το google search.”

Αντεγκλήσεις για τις δικαστικές τους υποθέσεις

Η ένταση κορυφώθηκε όταν οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν αναφορές στις προσωπικές τους δικαστικές διαμάχες. Ο υπουργός κάλεσε τον κ. Πολάκη να παραστεί στο δικαστήριο χωρίς να ζητήσει νέα αναβολή, λέγοντας: “Να πάμε ήρεμα, πολιτισμένα στο δικαστήριο, να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να πείτε ό,τι θέλετε.”

Ο κ. Πολάκης απάντησε ότι ενδέχεται να ζητήσει εκ νέου αναβολή αν ο δικηγόρος του έχει άλλη υπόθεση, επισημαίνοντας: “Αν ο δικηγόρος μου έχει άλλη υπόθεση και δεν καταφέρει να την αναβάλει, θα πάρω πάλι αναβολή και θα το κάνω σε ενάμιση μήνα. Δεν φοβάμαι.”

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ειρωνικά: “Πάλι δεν μπορεί ο δικηγόρος σας; Και στο δικαστήριο με τον Πουλή πάλι είχε δουλειά.” Ο κ. Πολάκης απάντησε: “Τι να κάνουμε; Έχει πολλές υποθέσεις.” και κατέληξε: “Όχι δεν τον αλλάζω. Αυτόν θέλω.”

Ο υπουργός Υγείας έκλεισε τη συζήτηση λέγοντας: “Εμένα πάλι όλο αυτό σαν προαναγγελία αναβολής μου φαίνεται.”