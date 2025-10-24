Απίστευτη ταλαιπωρία βίωσε ένας συνταξιούχος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος πέρασε πάνω από επτά ώρες στα κρατητήρια, επειδή έκοψε ένα κλαδάκι δεντρολίβανου από το παρτέρι σε αύλειο χώρο νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο για να δει συγγενικό του πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, έκοψε ένα μικρό κλαδί δεντρολίβανου, ωστόσο έγινε αντιληπτός από σεκιούριτι του νοσοκομείου, ο οποίος τον κατηγόρησε για κλοπή δημόσιας περιουσίας.

Ο στνταξιούχος συνελήφθη και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

Μετά από ενημέρωση του εισαγγελέα, ο ηλικιωμένος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ το νοσοκομείο δεν επιθυμεί να δώσει περαιτέρω έκταση στο περιστατικό.