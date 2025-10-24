Μέχρι τώρα όταν μια ευρωπαϊκή ή άλλη εταιρεία ήθελε να κάνει μεγάλες επενδύσεις στην Κίνα και να ιδρύσει θυγατρική εκεί, πιεζόταν από το Πεκίνο να αποκαλύψει κάποια από τα μυστικά της στην παραγωγή και τη διακίνηση πάσης φύσης προϊόντων. Τώρα, με τον εμπορικό πόλεμο να εντείνεται όχι μόνο λόγω της πολιτικής των ΗΠΑ αλλά και μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται ότι και οι ευρωπαίοι αρχίζουν να ακολουθούν αντίστοιχη πολιτική.

Πρόκειται κυρίως για απαιτήσεις μεταφοράς τεχνολογίας σε κλάδους που η Ευρώπη έχει μείνει πιο πίσω, όπως η κατασκευή μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Πλέον έχει ξεκινήσει ήδη αντιπαράθεση των Βρυξελλών με το Πεκίνο σχετικά με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για κινεζικές μεταφορές τεχνολογίας. Επίσημη θέση σε συνάντηση Γάλλων και Γερμανών υπουργών τον Ιούλιο ήταν ότι σε κρίσιμους τομείς όπως οι μπαταρίες – όπου η Ευρώπη έχει δυσκολευτεί να δημιουργήσει εγχώριους πρωταθλητές – οι επενδύσεις από την Κίνα θα πρέπει να «συνδυάζονται με τη μεταφορά τεχνολογίας», ανέφεραν πηγές των Financial Times.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να αναγκάσει τις κινεζικές εταιρείες να παραχωρήσουν τεχνολογία σε ευρωπαϊκές εταιρείες εάν θέλουν να δραστηριοποιηθούν μέσα στη Γηραιά Ήπειρο, σε μια νέα δυναμική προσπάθεια για να γίνει η βιομηχανία της ΕΕ πιο ανταγωνιστική. Τα μέτρα θα ισχύουν για εταιρείες που επιδιώκουν πρόσβαση σε βασικές ψηφιακές αγορές και αγορές βαριάς βιομηχανίας, όπως είναι η τεχνολογία για αυτοκίνητα και μπαταρίες, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Οι νέοι υπό συζήτηση κανόνες στις Βρυξέλλες θα απαιτούν επίσης από τις εταιρείες να χρησιμοποιούν καθορισμένη ποσότητα αγαθών ή εργασίας της ΕΕ και να προσθέτουν αξία στα προϊόντα σε έδαφος της ΕΕ, αναφέρεται.

Η επιβολή δημιουργίας κοινοπραξιών μεταξύ κινεζικών και ευρωπαϊκών εταιρειών για να δραστηριοποιηθούν οι πρώτες στην Ευρώπη, όπως έκανε μέχρι τώρα η Κίνα με τις ευρωπαϊκές που ήθελαν να πάνε εκεί, είναι μια ακόμη επιλογή στο τραπέζι, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Ενώ οι σχετικοί κανόνες που αναμένεται να εγκριθούν από το Νοέμβριο θα ισχύουν, τεχνικά τουλάχιστον, για όλες τις εταιρείες εκτός ΕΕ, ο στόχος είναι να αποφευχθεί «απόβαση» της βιομηχανικής ισχύος της Κίνας πλήττοντας την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ανέφεραν οι ίδιε ςπηγές.

«Καλωσορίζουμε τις άμεσες ξένες επενδύσεις υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν πραγματικές επενδύσεις», ήταν τα λόγια από τον Επίτροπο Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, μετά τη συνάντηση των υπουργών Εμπορίου της ΕΕ στο Χόρσενς της Δανίας την Τρίτη. Αυτό σημαίνει θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στην Ευρώπη, προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη και μεταφορά τεχνολογίας στην Ευρώπη, είπε, «όπως γινόταν και με τις ευρωπαϊκές εταιρείες όταν επένδυαν στην Κίνα», προσέθεσε.

Ο συνδυασμός εμπορικών και πολιτικών εντάσεων λόγω των προκλήσεων βιομηχανικών κλάδων όπως είναι η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη και η στενές σχέσεις του Πεκίνου με τη Μόσχα έχουν μειώσει τη δυναμική υπέρ των κινεζικών επενδύσεων στην ΕΕ, ανέφεραν παράγοντες της αγοράς στους Financial Times.

Τελευταίο σημάδι ότι ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός επηρεάζει τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις επενδυτικές αποφάσεις είναι ότι το Πεκίνο νωρίτερα αυτόν τον μήνα αποκάλυψε σαρωτικούς ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών.

Το 2024 υπήρξε απότομη πτώση στην αξία των πρόσφατα ανακοινωθέντων κινεζικών επενδύσεων για παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας ερευνών Rhodium και της γερμανικής ομάδας σκέψης Mercator Institute for China Studies (Merics) που δημοσιοποιήθηκε στις αρχές του καλοκαιριού.