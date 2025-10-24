H Omoda προχωράει στην αποκάλυψη ενός ακόμη μοντέλου της. Αυτή τη φορά το Omoda 4 παίρνει σάρκα και οστά, ποντάροντας στο νέο κοινό που χτίζεται γύρω από την ηλεκτροκίνηση. Είναι ουσιαστικά ένα άνετο, crossover, πενταθέσιο, που έχει χαριτωμένο εσωτερικό, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τα gaming και e-sports, με οθόνες που θυμίζουν κοκπιτ αεροσκάφους, ενώ η κεντρική κονσόλα έχει σχεδιαστεί με έμπνευση από διαστημόπλοιο, περιλαμβάνοντας πλήκτρα σε σχήμα διαμαντιού και το κουμπί εκκίνησης κρυμμένο κάτω από ένα κόκκινο προστατευτικό κάλυμμα.

Στην εξωτερική του εμφάνιση η σπορ αισθητική είναι αυτή που ξεχωρίζει, με πολλές νευρώσεις στο πλάινο τμήμα που συμπληρώνεται από τα λεπτά φωτιστικά σώματα με μια ιδιαίτερα δυναμική μάσκα.

Το «φρέσκο» μοντέλο αναμένεται να είναι διαθέσιμο τόσο σε εκδόσεις βενζίνης και υβριδικές όσο και σε αμιγώς ηλεκτρικές, ενώ το λανσάρισμά στην αγορά προβλέπεται εντός του 2026 και προς το τέλος του.

Το νέο μοντέλο εκδόσεις και οι τιμές του Omoda 4, είναι επιβεβαιωμένο ότι θα συνοδεύεται από 7ετή ή 160.000 χλμ. εργοστασιακή εγγύηση και 8ετή εγγύηση για τη μπαταρία.