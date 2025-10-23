Η περιορισμένη πρόσληψη ζάχαρης στα πρώτα χρόνια της ζωής φαίνεται να μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «The BMJ». Η έρευνα συνδέει τη μειωμένη κατανάλωση ζάχαρης στην παιδική ηλικία με χαμηλότερα ποσοστά καρδιακής προσβολής, καρδιακής ανεπάρκειας και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι οι πρώτες 1.000 ημέρες της ζωής ενός παιδιού —από τη σύλληψη έως περίπου την ηλικία των δύο ετών— αποτελούν κρίσιμη περίοδο για τη διαμόρφωση της μελλοντικής του υγείας. Για τον λόγο αυτό, οι διεθνείς οργανισμοί υγείας συνιστούν την αποφυγή ζαχαρούχων ποτών και υπερεπεξεργασμένων τροφών κατά τη μετάβαση των βρεφών στις στερεές τροφές.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα 63.433 συμμετεχόντων από την τράπεζα δεδομένων UK Biobank, οι οποίοι γεννήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ Οκτωβρίου 1951 και Μαρτίου 1956, χωρίς ιστορικό καρδιακής νόσου. Κατά την περίοδο αυτή, το 1953, καταργήθηκε το δελτίο ζάχαρης που ίσχυε από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, γεγονός που επέτρεψε στους ερευνητές να μελετήσουν τις επιπτώσεις του περιορισμού στην υγεία. Όπως σημειώνεται, τότε η ημερήσια επιτρεπόμενη ποσότητα ζάχαρης δεν ξεπερνούσε τα 40 γραμμάρια, ενώ απαγορευόταν η προσθήκη ζάχαρης στη διατροφή των βρεφών κάτω των δύο ετών — πρακτική που συμφωνεί με τις σημερινές διατροφικές οδηγίες.

Από τους συμμετέχοντες, 40.063 είχαν βιώσει περιορισμούς στην πρόσληψη ζάχαρης, ενώ 23.370 όχι. Για λόγους αξιοπιστίας, οι ερευνητές συνέκριναν επίσης τα αποτελέσματα με μια εξωτερική ομάδα ενηλίκων που δεν είχαν γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν είχαν υποστεί τους ίδιους περιορισμούς.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι όσοι είχαν εκτεθεί σε περιορισμό ζάχαρης παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο στην ενήλικη ζωή. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε 20% μικρότερος κίνδυνος καρδιαγγειακών παθήσεων, 25% μειωμένος κίνδυνος καρδιακής προσβολής, 26% καρδιακής ανεπάρκειας, 24% κολπικής μαρμαρυγής, 31% εγκεφαλικού επεισοδίου και 27% μικρότερος κίνδυνος καρδιαγγειακού θανάτου. Η μεγαλύτερη προστασία εντοπίστηκε σε όσους είχαν περιορισμένη πρόσληψη ζάχαρης από τη μήτρα έως την ηλικία των δύο ετών.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης, γεγονός που δεν επιτρέπει την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων αιτιότητας. Ωστόσο, τονίζουν πως η έρευνα είναι εκτεταμένη και καλά σχεδιασμένη, προσφέροντας πολύτιμες ενδείξεις για τη σχέση μεταξύ πρώιμου περιορισμού ζάχαρης και καρδιαγγειακής υγείας.