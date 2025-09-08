Τα παγωτά, τα κατεψυγμένα επιδόρπια και τα παγωμένα αναψυκτικά αποκτούν νέα γοητεία στην αποπνικτική ζέστη του καλοκαιριού. Καθώς η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες, οι Αμερικανοί καταναλώνουν όλο και περισσότερα από αυτά, σύμφωνα με νέα έρευνα, με ανησυχητικές συνέπειες για την υγεία.

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των τροφίμων, οδηγώντας σε ελλείψεις, αυξήσεις τιμών και επηρεάζοντας ακόμη και τη θρεπτική αξία, δήλωσε η Pan He, συγγραφέας της μελέτης και λέκτορας περιβαλλοντικών επιστημών και βιωσιμότητας στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ. Ωστόσο, πολύ λιγότερα είναι γνωστά για τις επιπτώσεις της στην επιλογή των τροφίμων και των ποτών που καταναλώνουμε, δήλωσε η ίδια στο CNN.

Οι ερευνητές εξέτασαν τα στοιχεία για τις αγορές τροφίμων των νοικοκυριών στις ΗΠΑ μεταξύ 2004 και 2019, γεγονός που τους επέτρεψε να παρακολουθήσουν τις ίδιες οικογένειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, συνέκριναν τις αποφάσεις αγοράς με τα περιφερειακά μετεωρολογικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας και της υγρασίας.

Καθώς οι θερμοκρασίες ανέβαιναν, οι άνθρωποι κατανάλωναν περισσότερη ζάχαρη, κυρίως με τη μορφή ζαχαρούχων ποτών όπως αναψυκτικά και χυμοί, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό Nature Climate Change.

Για κάθε 1,8 βαθμούς Φαρενάιτ αύξηση της θερμοκρασίας, η πρόσθετη κατανάλωση ζάχαρης στα νοικοκυριά των ΗΠΑ αυξανόταν κατά 0,7 γραμμάρια ανά άτομο ανά ημέρα, διαπίστωσαν οι ερευνητές, με σημαντική αύξηση καθώς οι θερμοκρασίες έφταναν τους 68 έως 86 βαθμούς Φαρενάιτ.

Ο θερμότερος καιρός κάνει το σώμα να χάνει περισσότερο νερό, προκαλώντας στους ανθρώπους την ανάγκη για ενυδάτωση και δροσιά. Για πολλούς στις ΗΠΑ αυτό σημαίνει ότι καταφεύγουν σε κρύα, γλυκά προϊόντα όπως αναψυκτικά και παγωτά, είπε.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο σε νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα ή χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Οι λιγότερο ευνοημένες ομάδες τείνουν να έχουν ήδη υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης ζάχαρης, καθώς τα τρόφιμα αυτά είναι φθηνότερα και πιο προσιτά, με αποτέλεσμα να είναι πιο πιθανό να επιλέγουν αυτά τα προϊόντα όταν κάνει ζέστη. Σύμφωνα με την έρευνα, ενδέχεται επίσης να περνούν λιγότερο χρόνο σε κλιματιζόμενους χώρους.

Η μελέτη προβλέπει ότι η κατανάλωση ζάχαρης σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσε να αυξηθεί κατά σχεδόν 3 γραμμάρια την ημέρα έως το 2095, εάν η ρύπανση που προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη συνεχίσει ανεξέλεγκτη, με τις ευάλωτες ομάδες να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις, όπως αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά τον περιορισμό της πρόσθετης ζάχαρης σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 6% των συνολικών θερμίδων που καταναλώνουν οι άνθρωποι κάθε μέρα: όχι περισσότερο από 36 γραμμάρια για τους άνδρες και 26 γραμμάρια για τις γυναίκες.

«Τα ζητήματα δημόσιας υγείας που σχετίζονται με την κατανάλωση ζάχαρης έχουν συζητηθεί ευρέως, αλλά αν λάβουμε υπόψη την αλληλεπίδραση με την κλιματική αλλαγή, η κατάσταση θα επιδεινωθεί», είπε η He. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο ίσως χρειαστεί να εξετάσουν τρόπους διαχείρισης της κατανάλωσης ζάχαρης ως μέρος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόσθεσε.

Ακόμα είπε ότι: το πώς ακριβώς η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τις διατροφικές συνήθειες της ανθρωπότητας και οι πιθανές συνέπειες στην υγεία και την ανισότητα παραμένουν ασαφείς, απαιτείται πολύ περισσότερη έρευνα σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Πηγή: CNN