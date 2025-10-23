Ο ΕΦΕΤ, μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, προχώρησε σε δειγματοληψία τροφίμου με την εμπορική ονομασία «Μουστοκούλουρο», συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 500 γραμμαρίων και ημερομηνίας ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 28/11/2025.

Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα». Το προϊόν, που παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΡΕΝΤΑΣ BAKERY με έδρα το Άργος, εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το δείγμα χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές, καθώς εντοπίστηκε η ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση υψηλότερη από το ανώτατο νομοθετικά επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος.

Κατόπιν των ευρημάτων, ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση ολόκληρης της παρτίδας του συγκεκριμένου προϊόντος, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το εν λόγω τρόφιμο να μην το καταναλώσουν.