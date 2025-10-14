Ο ΕΦΕΤ προειδοποιεί τους καταναλωτές για τσουρέκι που περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε επίπεδα υψηλότερα από τα επιτρεπτά, καθιστώντας το προϊόν μη ασφαλές προς κατανάλωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, το τσουρέκι ελέγχθηκε από το Α’ Τμήμα της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών και διαπιστώθηκε ότι υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικά επιτρεπτό όριο για την συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Αναλυτικά, πρόκειται για το προϊόν: «Τσουρέκι – THE COOKIE MASTERS», με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 20/11/25 και καθαρό βάρος 480g, που παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την Δ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ Μον. Ε.Π.Ε., με έδρα στη Ζαχάρω Ηλείας.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση ολόκληρης της συγκεκριμένης παρτίδας και οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν.