Η κινεζική εταιρεία Unitree παρουσίασε τη νέα έκδοση του κορυφαίου ανθρωποειδούς ρομπότ της, με την ονομασία H2. Το ρομπότ, ύψους 1,80 μέτρων, είναι πιο ευέλικτο και επιδέξιο από το προηγούμενο μοντέλο H1, διαθέτοντας βελτιωμένες δυνατότητες χειρισμού και μεγαλύτερη δύναμη.

Η εταιρεία παρουσίασε το H2 σε βίντεο, όπου το ρομπότ εκτελεί εντυπωσιακές χορευτικές κινήσεις, θυμίζοντας σκηνές από μιούζικαλ του Broadway. Πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τα προηγούμενα βίντεο της Unitree, στα οποία τα ρομπότ εμφανίζονταν κυρίως σε σκηνές «μάχης».

Παρόλα αυτά, το νέο βίντεο περιλαμβάνει και μερικές κινήσεις πολεμικών τεχνών, δείχνοντας τη βελτιωμένη ευελιξία και ισορροπία του H2. Σε αντίθεση με το H1, που είχε σχεδιαστεί για ταχύτητα και γενική ευκινησία —και είχε διακριθεί στα πρόσφατα «ρομποτικά Ολυμπιακά» του Πεκίνου— το H2 δίνει έμφαση στην επιδεξιότητα, την αρθρωτότητα και τη δύναμη.

Το νέο ρομπότ διαθέτει περισσότερες αρθρώσεις στα άκρα και αναβαθμισμένο μηχανισμό ισχίου, προσφέροντας πιο ρεαλισική, ανθρώπινη κίνηση. Παράλληλα, η Unitree έχει βελτιώσει την εμφάνισή του, προσθέτοντας πιο ρεαλιστικό πρόσωπο και ενδυμασία, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Από την ταχύτητα στην καθημερινή χρήση

Το H2 έχει σχεδιαστεί κυρίως για καθήκοντα της καθημερινής ζωής, όπως εξυπηρέτηση πελατών, εργασία σε ξενοδοχειακούς χώρους ή φροντίδα ηλικιωμένων. Η νέα αυτή κατεύθυνση σηματοδοτεί μια σαφή μετατόπιση από τον προσανατολισμό του H1 στην ταχύτητα.

Η Unitree ανταγωνίζεται πλέον έναν αυξανόμενο αριθμό εταιρειών ρομποτικής που στοχεύουν στη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ, ικανών να προσφέρουν πρακτική βοήθεια στον χώρο εργασίας ή στο σπίτι.

Ο διεθνής ανταγωνισμός

Η αμερικανική εταιρεία Figure παρουσίασε πρόσφατα το ανθρωποειδές ρομπότ Figure 03, προσανατολισμένο σε οικιακές εργασίες. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε, το ρομπότ φαίνεται να τακτοποιεί, να ποτίζει φυτά, να διπλώνει ρούχα και να σερβίρει ποτά.

Η Figure αναπτύσσει επίσης έκδοση για βιομηχανική χρήση και ήδη συνεργάζεται με τη BMW για δοκιμές στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις.