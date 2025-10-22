Θερμοί άνεμοι σάρωσαν την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, προκαλώντας δασικές πυρκαγιές και έντονη άνοδο της θερμοκρασίας, που σε ορισμένες περιοχές του Σίδνεϊ ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την αυστραλιανή μετεωρολογική υπηρεσία, μια ισχυρή μάζα θερμού αέρα που σχηματίστηκε πάνω από την ενδοχώρα κινείται προς το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας έναν πρώιμο καύσωνα.

Οι άνεμοι, με ριπές έως 100 χλμ/ώρα, ανάγκασαν τις αρχές να επιβάλουν απαγορεύσεις για το άναμμα φωτιάς σε εξωτερικούς χώρους σε όλη τη Νέα Νότια Ουαλία, την πολυπληθέστερη πολιτεία της Αυστραλίας.

Συνολικά, 36 πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

Το μεσημέρι, η θερμοκρασία στο κέντρο του Σίδνεϊ έφτασε τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά προάστια Πένριθ και Μπάνκστάουν άγγιξε τους 40.

“Είναι ακόμη άνοιξη και παρατηρούμε αυτές τις υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες”, δήλωσε ο μετεωρολόγος Άνγκους Χάινς της υπηρεσίας.

Η περίοδος των πυρκαγιών στην Αυστραλία εκτείνεται συνήθως από τον Νοέμβριο έως τον Φεβρουάριο, δηλαδή από την άνοιξη έως το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο.

Ακραία φαινόμενα και στη Νέα Ζηλανδία

Στη Θάλασσα της Τασμανίας, οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας εξέδωσαν προειδοποιήσεις για ανέμους σε “κόκκινο” επίπεδο για τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας — ένα σπάνιο μέτρο που εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών συνθηκών.

Κοντά στην Καϊκούρα στο Νότιο Νησί και στο Χοκς Μπέι στο Βόρειο Νησί, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών που εξαπλώνονται εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Μέχρι στιγμής, έχουν καταστραφεί αρκετές περιουσίες, ανάμεσά τους και πέντε κατοικίες.

Η εταιρεία Ingka, μητρική του σουηδικού κολοσσού IKEA, επιβεβαίωσε ότι η φωτιά έκαψε πευκοδάση που προορίζονταν για παραγωγή επίπλων, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν θα υπάρξει επίπτωση στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Η κυβέρνηση κήρυξε την περιοχή Κάντερμπερι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας προβλέπει για αύριο ριπές ανέμων έως 150 χλμ/ώρα κατά μήκος της ανατολικής ακτής του Νότιου Νησιού και έως 140 χλμ/ώρα γύρω από το Ουέλινγκτον.

Παράλληλα, αναμένονται σφοδρές βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι αρχές συνέστησαν στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να προετοιμαστούν για πιθανές διακοπές ρεύματος και τηλεπικοινωνιών.

Οι προειδοποιήσεις αυτές ακολούθησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της προηγούμενης ημέρας, που άφησαν χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτροδότηση. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε πάρκο του Ουέλινγκτον, όταν δέντρο κατέρρευσε πάνω του λόγω των ισχυρών ανέμων.