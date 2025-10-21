Φλεγόμενα συντρίμμια που έπεσαν σε περιοχή της Αυστραλίας θεωρείται ότι προέρχονται από κινεζικό πύραυλο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών.

Το αντικείμενο, πιθανότατα δεξαμενή καυσίμου, εντοπίστηκε να συνεχίζει να καπνίζει σε ερημική τοποθεσία, και εκτιμάται πως προήλθε από κινεζικό πύραυλο που είχε εκτοξευτεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου, εργαζόμενοι σε ορυχείο ανακάλυψαν τα υπολείμματα σε απομακρυσμένο χωματόδρομο περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά του Νιούμαν, στη Δυτική Αυστραλία.

Στην έρευνα που ξεκίνησε αμέσως μετά συμμετείχαν η αστυνομία, η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία, η Πυροσβεστική και η εταιρεία που διαχειρίζεται το ορυχείο.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η διερεύνηση παραμένει σε εξέλιξη, ωστόσο η πρώτη ανάλυση δείχνει ότι το εύρημα αποτελείται από μέταλλο και ανθρακόνημα και πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για δεξαμενή υψηλής πίεσης από πύραυλο.

Ο διαστημικός αναλυτής Μάρκο Λάνμπροκ, από το Πανεπιστήμιο του Ντελφτ στην Ολλανδία, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η δεξαμενή ενδέχεται να προήλθε από το ανώτερο στάδιο του κινεζικού πυραύλου Jielong 3.

Από την εξέταση των διαθέσιμων δεδομένων, ο Λάνμπροκ επισήμανε πως «μόνο ένα βρισκόταν σε τροχιά που θα διερχόταν κοντά από το Νιούμαν το πρωί της 18ης Οκτωβρίου, το ανώτερο στάδιο του κινεζικού πυραύλου Jielong 3».

Παρόμοια άποψη διατύπωσε και η Άλις Γκόρμαν από το Πανεπιστήμιο Φλίνερς στην Αυστραλία, η οποία σημείωσε: «Φαίνεται πως είναι το τέταρτο στάδιο πυραύλου Jielong». Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε στις 25 Σεπτεμβρίου και το τελικό στάδιο φαίνεται ότι παρέμεινε για μερικές εβδομάδες σε τροχιά πριν καεί στην είσοδο της ατμόσφαιρας και καταπέσει.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA), τουλάχιστον τρία διαστημικά αντικείμενα –δορυφόροι ή τμήματα πυραύλων– εισέρχονται καθημερινά στην ατμόσφαιρα της Γης.

Το ζήτημα αναμένεται να επιταθεί στο μέλλον, καθώς οι εκτοξεύσεις δορυφόρων αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό, δημιουργώντας αυξανόμενο κίνδυνο τόσο για κατοίκους στο έδαφος όσο και για το περιβάλλον της ανώτερης ατμόσφαιρας.

Τον Ιανουάριο, ένα μεταλλικό αντικείμενο παρόμοιου τύπου προκάλεσε αναστάτωση σε χωριό της Κένυας όταν έπεσε κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Αντίστοιχα, τον Αύγουστο του 2022, τμήματα πυραύλου της SpaceX εντοπίστηκαν σε βοσκότοπο στην Αυστραλία περίπου έναν χρόνο μετά την εκτόξευση.

Επιπλέον, τον περασμένο Απρίλιο, μία απορριφθείσα μπαταρία 700 γραμμαρίων από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό διάτρησε την οροφή κατοικίας στη Φλόριντα και κατέληξε στο ισόγειο.