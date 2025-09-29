Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης προς το Ισραήλ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή ζημιές.

Οι IDF αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι από την Υεμένη.

Συναγερμός ήχησε σε κεντρικές περιοχές του Ισραήλ και στη Δυτική Όχθη.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Από τις 18 Μαρτίου, οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει περίπου 90 βαλλιστικούς πυραύλους και πάνω από 40 drones κατά του Ισραήλ.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), αναχαιτίστηκε σήμερα βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη με κατεύθυνση το Ισραήλ.

Νωρίτερα, είχε σημάνει συναγερμός σε αρκετές περιοχές του κεντρικού Ισραήλ καθώς και σε οικισμούς στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Όπως έγινε γνωστό, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές από το περιστατικό.

Από τις 18 Μαρτίου, οπότε οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν εκ νέου επιθέσεις εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι αντάρτες Χούθι έχουν εξαπολύσει περίπου 90 βαλλιστικούς πυραύλους και περισσότερα από 40 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον του Ισραήλ.

Πληροφορίες από το Times of Israel.