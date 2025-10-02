Κι όμως είναι γεγονός. Μια εταιρεία με έδρα το Λέστερ, στη Βρετανία εργάζεται για τη δημιουργία του πρώτου στον κόσμο πύραυλο που μετατρέπει μέρη του των εξαρτημάτων του σε καύσιμα και έτσι θα μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμα φορτία από τη Γη στη Σελήνη με χαμηλό κόστος.

Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία μεταξύ Βρετανίας και Ευρωπαίων εταίρων που μπορεί να οδηγήσει στην ταχύτερη μεταφορά φορτίων πέρα από την τροχιά της γης.

Το έργο στοχεύει στην κατασκευή ενός πειραματικού πυραύλου ο οποίος θα χρησιμοποιεί το φυσικό του σώμα σαν καύσιμο. Η Meridian Space Command και η γαλλική εταιρεία Alpha Impulsion έλαβαν 150.000 λίρες για να ξεκινήσουν την πρώτη φάση του έργου που φέρει το όνομα ETV (οικονομικό όχημα μεταφοράς).

Το έργο με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο υποστηρίζεται από κοινή χρηματοδότηση από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, στοχεύει στην πιο αποτελεσματική μεταφορά μικρών ωφέλιμων φορτίων με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Οι μηχανικοί πίσω από το έργο λένε ότι το ETV θα είναι ικανό να εισέρχεται και να εξέρχεται από διαφορετικές τροχιές στο διάστημα. Έως τώρα, κάθε πύραυλος που αποστέλλεται στο διάστημα πρέπει να είναι δεμένος με μια δεξαμενή καυσίμου ικανή να στηρίξει το σκάφος για αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η αποστολή.

Το καύσιμο του πυραύλου οιτ αποτελεί την ίδια την υποδομή του πυραύλου, το βάρος του καυσίμου αφαιρείται όταν καταναλώνεται, καθιστώντας τον ελαφρύτερο, πιο ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό.

Οι πύραυλοι «αυτοφαγίας» θεωρούνται από ορισμένους μηχανικούς ως το ιερό δισκοπότηρο για τα διαστημικά ταξίδια, καθώς καθιστά πολύ πιο εύκολη και φθηνότερη τη μεταφορά δεμάτων σε τεράστιες αποστάσεις του διαστήματος.

Θα μπορεί να μεταφέρει δέματα έως και 50 κιλά και να λειτουργεί ως κούριερ παρόμοιο με μια «διαστημική μοτοσικλέτα». Το μικρό, ελαφρύ διαστημόπλοιο θα μπορεί να ξεκινά γρήγορα για να παραδίδει ωφέλιμα φορτία αντί να περιμένει λιγότερο συχνούς, μεγαλύτερους, παραδοσιακούς πυραύλους.

Οι αξιωματούχοι της Διαστημικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου αποκαλούν το ETV «διαστημόπλοιο εφοδιασμού και φιλοξενίας ωφέλιμων φορτίων επόμενης γενιάς».

Προσθέτουν ότι θα «τροφοδοτείται από έναν κινητήρα «αυτοκατανάλωσης» που καταναλώνει ενεργά τη δική του δομική δεξαμενή κατά τη διάρκεια της πτήσης».

Η χρηματοδότηση για το έργο αυτό, όπως και για 22 άλλα ανακοινώθηκε στο Διεθνές Αστροναυτικό Συνέδριο (IAC) στο Σίδνεϊ ενώ αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον Οργανισμό Διαστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η υπουργός Διαστήματος στη Βρετανία Λιζ Λόιντ δήλωσε: «Αυτή η ενίσχυση των 6,8 εκατομμυρίων λιρών δείχνει ότι η Βρετανία πρωτοπορεί στην καινοτομία στο διάστημα. Είναι μια συναρπαστική στιγμή για τον διαστημικό μας τομέα και εξαιρετικά νέα για τις βρετανικές επιχειρήσεις που αγγίζουν τα αστέρια».

Μεταξύ των άλλων έργων που χρηματοδοτήθηκαν είναι και ένα αντιγηραντικό φάρμακο για τους αστροναύτες και τον περιορισμό της ροής του αίματος, ώστε να διατηρούνται υγιή τα οστά και οι μύες τους.