Η Ουκρανία παρουσίασε μια εκσυγχρονισμένη, μεγάλης εμβέλειας έκδοση του πυραύλου cruise Neptune, με δυνατότητα πλήγματος σε απόσταση έως και 1.000 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Defense Express. Δεδομένου ότι η απόσταση Κιέβου – Μόσχας είναι περίπου 800 χλμ., ένας τέτοιος πύραυλος θα μπορούσε θεωρητικά να πλήξει ακόμη και την πρωτεύουσα της Ρωσίας.

Αρχικά, ο Neptune είχε αναπτυχθεί ως χερσαίας εκτόξευσης αντιπλοϊκός πύραυλος, εγχώριας παραγωγής, με μέγιστη εμβέλεια 300 χλμ. Η Ουκρανία τον χρησιμοποίησε με χαρακτηριστική επιτυχία τον Απρίλιο του 2022 για να βυθίσει τη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, Moskva.

Μια εικόνα της νέας έκδοσης δημοσιεύτηκε στις 24 Αυγούστου από την κρατική πύλη όπλων Zbroya στο Instagram, με το Defense Express να εκτιμά ότι πρόκειται για την αναβαθμισμένη εκδοχή που αποκαλείται ανεπίσημα «Long Neptune». Ο πύραυλος έχει μήκος άνω των έξι μέτρων και αυξημένη χωρητικότητα καυσίμου.

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ήδη ανακοινώσει από τον Μάρτιο ότι ο πύραυλος ολοκλήρωσε με επιτυχία δοκιμές και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολεμικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον ειδικό Fabian Hoffmann, το κύριο στοιχείο αναβάθμισης είναι το νέο σύστημα καθοδήγησης, κατάλληλο πλέον για χερσαίους στόχους, καθώς η αρχική έκδοση στηριζόταν σε ραντάρ, πιο χρήσιμο για επιθέσεις σε μεγάλα πλοία.

Η Ukrainska Pravda μετέδωσε ότι ο Long Neptune χρησιμοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου εναντίον διυλιστηρίου στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας.

Ωστόσο, η σημασία του νέου πυραύλου ενδέχεται να μειωθεί από τον υπό ανάπτυξη Flamingo, έναν ουκρανικό πύραυλο cruise με εμβέλεια 3.000 χλμ. και κεφαλή 1.150 κιλών, πολλαπλάσια ισχυρότερη από τα 150 κιλά του Long Neptune.

Η Ουκρανία επενδύει συστηματικά στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, πάνω από το 40% των όπλων που χρησιμοποιούνται στην πρώτη γραμμή παράγονται πλέον στη χώρα, περιλαμβανομένου του 95% των drones. Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί δοκιμές και σε άλλα νέα όπλα, όπως ο βαλλιστικός πύραυλος Sapsan και το υβριδικό Palianytsia.

Με πληροφορίες από Kyiv Independent, NEXTA