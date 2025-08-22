Όποιο και αν είναι το αρχικό του χρώμα και όνομα, ένας πύραυλος με αυτό το είδος ισχύος έχει ήδη γίνει αντιληπτός από τη Μόσχα.
«Μέχρι τον Δεκέμβριο, θα έχουμε πολύ περισσότερα από αυτά», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το όπλο μέχρι «η Ουκρανία να μπορέσει να χρησιμοποιήσει εκατοντάδες από αυτά».
Και ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να είναι πιο ανοιχτός στο ενδεχόμενο η Ουκρανία να αντεπιτεθεί.
Σε μια ανάρτηση της Πέμπτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε: «Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς σε μια χώρα εισβολέα. Είναι σαν μια σπουδαία ομάδα στον αθλητισμό που έχει μια φανταστική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίζει επιθετικά».
«Έρχονται ενδιαφέρουσες στιγμές!!!» πρόσθεσε.
Ψάχνωντας το αδύναμο σημείο της Ρωσίας
Αν και η ρωσική αεράμυνα είναι ικανή να καταρρίψει τέτοιες απειλές, η Ουκρανία είναι πολύ καλή στο να εκτελεί πολύπλοκες επιχειρήσεις με επικαλυπτόμενα σμήνη drones και πυραύλων για να παραλύσει τους Ρώσους.
Εάν μπορέσουν να περάσουν και να χτυπήσουν στόχους στα μετόπισθεν της Ρωσίας, τα Flamingo αποτελούν μια θανάσιμη απειλή.
Τα drones μεταφέρουν μόνο μικρά εκρηκτικά φορτία, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη μόνιμη εξόντωση στόχων όπως διυλιστήρια, σταθμούς παραγωγής ενέργειας, κόμβους υλικοτεχνικής υποστήριξης και στρατιωτικά αεροδρόμια.
Τα βαρύτερα όπλα έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο. Η επίθεση της Ουκρανίας τον Ιούνιο σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Τουάπσε χρησιμοποίησε έναν πύραυλο κρουζ R-360 Neptune που μετέφερε κεφαλή 150 κιλών. Προκάλεσε πυρκαγιά που χρειάστηκε τρεις ημέρες για να κατασβεστεί.
«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η επιτυχία του Flamingo είναι σημαντική. Φυσικά, εξακολουθούμε να διερευνούμε τις μέγιστες δυνατότητες» τόνισε η Τερέκι, σημειώνοντας ότι τα υπάρχοντα drones της εταιρείας της «ευθύνονται εν μέρει για το κλείσιμο των αεροδρομίων και τις υψηλές τιμές της βενζίνης στη Ρωσία».
Εάν το Flamingo μπει σε πλήρη παραγωγή, θα μπορούσε να επηρεάσει δραματικά την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.
Ο Φάμπιαν Χόφμαν, διδακτορικός ερευνητής και ειδικός σε πυραύλους στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, χαρακτήρισε τον πύραυλο «την ισχυρότερη εγγύηση ασφάλειας της Ουκρανίας»
«Εάν μπορεί να αναπτύξει 3.000 έως 5.000 από αυτούς (και παρόμοιους) πυραύλους, έτοιμους να καταστρέψουν εντός 24 έως 48 ωρών πάνω από το 25% του οικονομικού προϊόντος της Ρωσίας, η περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα καθίσταται ανέφικτη», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Με τον Πούτιν να στέλνει βροχή από drones και πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων σε καθημερινή βάση, υπάρχει δημόσια πίεση στην Ουκρανία να κάνει τη Ρωσία να «πονέσει πραγματικά».
«Οι άνθρωποι θέλουν αποτελέσματα. Θέλουν να δουν την Κόκκινη Πλατεία να φλέγεται. Αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τρομοκράτες όπως οι γείτονές μας», διευκρίνισε η Τερέκι. «Ιδρύσαμε την εταιρεία μας ως απάντηση στην επιθετικότητα της Ρωσίας, αλλά δεν έχουμε επιθετικές προθέσεις. Είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας».
Ο στόχος με συστήματα όπως το Flamingo είναι να διασφαλιστεί, ότι η Ρωσία δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τον πόλεμο – και δεν θα επιτεθεί ξανά μόλις υπογραφεί τελικά μια ειρηνευτική συμφωνία.
«Υπάρχουν πολλές παράμετροι, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν όλες, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα μας επιτεθεί σε ένα, δύο ή τρία χρόνια», ανέφερε η Τερέκι.
Ενώ το Flamingo είναι σημαντικό, για την Τερέκι το κλειδί για να διατηρηθεί η Ουκρανία ανεξάρτητη είναι «να είναι πλήρως οπλισμένη με ουκρανικά όπλα που έχουν ήδη αποδειχθεί τα πιο αποτελεσματικά στο πεδίο της μάχης».