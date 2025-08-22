Την ώρα που οι σύμμαχοι της Ουκρανίας διχάζονται για το πώς να της παράσχουν τις περίφημες «εγγυήσεις ασφαλείας», το Κίεβο επιχειρεί με τον δικό του τρόπο να περιορίσει τη Μόσχα – κι ο «τρόπος» είναι ένας νέος πύραυλος κρουζ ικανός να πλήξει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ρωσία, φέροντας μια τεράστια κεφαλή βάρους άνω του ενός τόνου.

Αυτός είναι ο πύραυλος Flamingo FP-5, που αναπτύχθηκε από την ουκρανική αμυντική βιομηχανία Fire Point – έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κατασκευαστή επιθετικών drones που έχουν γίνει βασικό όπλο στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, τονίζει το Politico.

«Δεν θέλαμε να δημοσιοποιήσουμε αυτό το θέμα, αλλά φαίνεται ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Ο Flamingo είναι ο πύραυλος κρουζ μεγάλου βεληνεκούς που μπορεί να μεταφέρει μια κεφαλή 1.150 κιλών και να πετάξει στη Ρωσία για 3.000 χιλιόμετρα», δήλωσε η Ιρίνα Τερέκι, Διευθύνουσα Σύμβουλος και τεχνική διευθύντρια της εταιρείας.

«Το σκεφτήκαμε αρκετά γρήγορα. Χρειάστηκαν λιγότερο από εννέα μήνες για να το αναπτύξουμε από μια ιδέα στις πρώτες επιτυχημένες δοκιμές του στο πεδίο της μάχης. Δεν θα σας πω για την ακριβή ταχύτητά του, αλλά μπορώ να πω ότι είναι πιο γρήγορος από όλους τους άλλους πυραύλους που έχουμε αυτή τη στιγμή», σημείωσε η Τερέκι, προσθέτοντας: «Είναι εξ ολοκλήρου ουκρανικής κατασκευής». 

