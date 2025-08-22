— Denis Danilov (@DenisDanilovL) August 17, 2025

Ο ρόλος των γυναικών στον πόλεμο και η ροζ πινελιά

Το ασυνήθιστο όνομα και το αρχικό χρώμα του πυραύλου – μια κορυφή με φωτεινό ροζ χρώμα όπου βρίσκεται η κεφαλή – ήταν ένα εσωτερικό αστείο της εταιρείας για τον αδιαμφισβήτητο ρόλο των γυναικών στον ανδροκρατούμενο κόσμο των όπλων και του πολέμου.

«Οι πρώτοι μας πύραυλοι ήταν ροζ. πέρασαν όλες τις δοκιμές ροζ, αλλά μετά έπρεπε να αλλάξουμε χρώμα λόγω των στρατιωτικών απαιτήσεων καμουφλάζ. Αλλά η γυναίκα που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή είναι ακόμα εκεί. Γυναικεία πινελιά στους πυραύλους», σημείωσε η Τερέκι.

Το Flamingo θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια πραγματικά προβλήματα για τον «μάτσο» Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Δεν χρειάζεσαι ένα τρομακτικό όνομα για έναν πύραυλο που μπορεί να πετάξει 3.000 χιλιόμετρα», δήλωσε η Τερέκι για την υποτιθέμενη εμβέλεια του πυραύλου. «Ο κύριος στόχος είναι ένας πύραυλος να είναι αποτελεσματικός».

Όποιο και αν είναι το αρχικό του χρώμα και όνομα, ένας πύραυλος με αυτό το είδος ισχύος έχει ήδη γίνει αντιληπτός από τη Μόσχα.

Το TASS, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα ένα άρθρο που υποβάθμιζε την απειλή που θέτει ο πύραυλος, υποτιμώντας τον ως βασισμένο σε σχέδιο βρετανικής εταιρείας – κάτι που οι Ουκρανοί αρνούνται – και προσπαθώντας να υπονομεύσει την τεχνική ικανότητα της Ουκρανίας.

Η Τερέκι δεν συμφωνεί. «Παρακολουθήσαμε τη ρωσική αντίδραση στις πρώτες μας αποστολές και μπορώ να σας πω ότι όσο πιο επιτυχημένη είναι μια αποστολή, τόσο περισσότεροι Ρώσοι προσπαθούσαν να καταπνίξουν όλη τη δημοσιότητα γύρω από αυτήν» παρατήρησε.

Το Flamingo βρίσκεται τώρα σε μαζική παραγωγή, με 211 να έχουν παραχθεί μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα.