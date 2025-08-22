Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (22/8) ότι η Ρωσία κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι η συνάντηση μεταξύ του ιδίου και του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα πραγματοποιηθεί και κάλεσε του συμμάχους της Ουκρανίας να επιβάλουν νέες κυρώσεις στην Μόσχα εάν δεν δείξει την επιθυμία να τερματίσει την εισβολή της.

Ο Ζελέσνκι ο οποίος έκανε αυτές τις δηλώσεις στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Κίεβο έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, είπε ότι συζήτησε τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με άλλες χώρες, οι οποίες, όπως είπε, θα πρέπει να είναι παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο θεωρεί μια επίθεση εναντίον ενός μέλους ως επίθεση εναντίον όλων.