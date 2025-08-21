Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει προσπάθειες ώστε να φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας, για να συμβάλει στην επίτευξη ειρηνικής λύσης. Παράλληλα, η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις και το Κίεβο την κατηγορεί ότι αποφεύγει τις διαπραγματεύσεις, ενώ ο Πούτιν εμφανίζεται να θέτει αυστηρούς όρους για την ειρήνη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που έχει αναλάβει πρωτοβουλία να οργανώσει τη συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν, δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης (21/8) ότι θα γνωρίζει περισσότερα για τις πιθανότητες επίτευξης ειρήνης «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες». Σε τηλεφωνική του παρέμβαση στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Τοντ Στάρνς, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο της επίτευξης ειρήνης, ο Τραμπ ξεκαθάρισε: «Θα έλεγα ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Μετά, θα χρειαστεί ίσως να υιοθετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση». Ωστόσο, απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες όσον αφορά τα επόμενα βήματα ή τον ακριβή σχεδιασμό των συνομιλιών.

Ο Τραμπ πραγματοποίησε, το περασμένο διάστημα, διαδοχικές συναντήσεις με τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές της ουκρανικής κρίσης. Συγκεκριμένα, συνάντησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, την Παρασκευή, ενώ τη Δευτέρα έγινε δεκτός από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον. Αμέσως μετά, ο Τραμπ ανακοίνωσε τον σχεδιασμό τόσο διμερούς συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών όσο και μιας τριμερούς, στην οποία θα συμμετέχει και ο ίδιος.

Έως τώρα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να έχει αποδεχθεί τη διεξαγωγή αυτής της σημαντικής συνάντησης – μια αλλαγή στάσης, καθώς στο παρελθόν αρνούνταν κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Παρά τη θετική αυτή ένδειξη, παραμένουν σε εκκρεμότητα βασικά στοιχεία, όπως η τοποθεσία και ο χρόνος της συνάντησης, καθώς δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Οι όροι που θέτει ο Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου – Πού υποχωρεί

Τους όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν για μια συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία, σκιαγραφεί δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές του Κρεμλίνου. Μέχρι στιγμής, δεν έχει σχολιαστεί από τον Λευκό Οίκο και το ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος απαιτεί από την Ουκρανία:

Να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς.

Να αποκηρύξει τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει τα δυτικά στρατεύματα εκτός της χώρας.

Οι πηγές προειδοποίησαν ότι δεν ήταν σαφές για τη Μόσχα εάν η Ουκρανία θα ήταν διατεθειμένη να παραχωρήσει τα εδάφη του Ντονμπάς και ότι, εάν δεν το έκανε, ο πόλεμος θα συνεχιζόταν.

Ουσιαστικά, σύμφωνα με ρωσικές πηγές, ο Πούτιν έκανε συμβιβασμούς στις εδαφικές απαιτήσεις που είχε θέσει τον Ιούνιο του 2024, οι οποίες απαιτούσαν από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας: Το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, που αποτελούν το Ντονμπάς, καθώς και τη Χερσώνα και το Ζαπορίζια στο νότο.

Στη νέα του πρόταση, ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στο αίτημά του να αποσυρθεί πλήρως η Ουκρανία από τα τμήματα του Ντονμπάς και ως αντάλλαγμα, η Μόσχα θα σταματήσει τις επιθέσεις στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Η Μόσχα είναι επίσης πρόθυμη – σύμφωνα με το δημοσίευμα του Reuters – να παραδώσει τα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας που ελέγχει, ως μέρος μιας πιθανής συμφωνίας.

Ζελένσκι: Κατηγορεί τη Ρωσία ότι προσπαθεί να αποφύγει τη διοργάνωση μιας συνάντησης

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει να «αποφύγει την ανάγκη» της διοργάνωσης μιας συνάντησης με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να βρεθεί μια λύση στον πόλεμο που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή.

H μαζική ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον στόχων σε διάφορα μέρη της Ουκρανίας έδειξε ότι η Μόσχα προσπαθεί να αποφύγει την ανάγκη για συναντήσεις με στόχο τον τερματισμό ενός πολέμου που διαρκεί περισσότερα από τρία χρόνια, έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Επί του παρόντος, τα σήματα που στέλνει η Ρωσία είναι πολύ απλά, για να είμαι ειλικρινής, απρεπή. Προσπαθούν να αποφύγουν την ανάγκη της διοργάνωσης μιας συνάντησης», τόνισε ο Ζελένσκι.