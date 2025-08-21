Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη για διμερή συνάντηση με τη ρωσική πλευρά, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση άρνησης από τη Μόσχα, θα πρέπει να υπάρξει ισχυρή αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είμαστε έτοιμοι για διάλογο – Είναι η Μόσχα;»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη με τις δηλώσεις του να δημοσιεύονται την Πέμπτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι το Κίεβο είναι θετικό στην πρόταση για διμερή με τον Ρώο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ωστόσο, έθεσε ευθέως το ερώτημα: «Αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι, τι γίνεται;» Και προσέθεσε: «Θα θέλαμε να δούμε μια ισχυρή αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ασαφής η στάση της Ρωσίας για εδαφικές παραχωρήσεις

Παραμένει αδιευκρίνιστο σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ποιες εδαφικές παραχωρήσεις ενδεχομένως να εξετάζει η Μόσχα. Αναφερόμενος σε προηγούμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι και οι δύο πλευρές ίσως χρειαστεί να παραχωρήσουν εδάφη ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε αιχμηρά: «Πρώτα να ακούσουμε τι είναι διατεθειμένη να πράξει η Ρωσία. Δεν το γνωρίζουμε ακόμη».

Αρνητικός στο ενδεχόμενο συνομιλιών στην Ουγγαρία

Απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενες συνομιλίες στην Ουγγαρία, ο Ζελένσκι ήταν κατηγορηματικός: «Θα ήταν δύσκολο», τόνισε, λόγω της στενής σχέσης της Ουγγαρίας με τη Ρωσία. Αντίθετα, υποστήριξε τη διεξαγωγή μιας συνόδου κορυφής σε ουδέτερες χώρες όπως η Τουρκία, η Αυστρία ή η Ελβετία, τις οποίες χαρακτήρισε ως «δίκαιες επιλογές».

Την ίδια ώρα, ο Ούγγρος ΥΠΕΞ Πέτερ Σιγιάρτο δήλωσε ότι η Βουδαπέστη έχει προσφερθεί δύο φορές να φιλοξενήσει τέτοιες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σε άλλο μήνυμά του μέσω Telegram ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι 15 άτομα τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση σε αμερικανική πολιτική επιχείρηση στην περιοχή της Υπερκαρπαθίας.

«Έριξαν πυραύλους κρουζ σε μια αμερικανική επένδυση που παρήγαγε απλά οικιακά προϊόντα, όπως μηχανές καφέ. Κι όμως, αυτό θεωρείται στόχος για τη Ρωσία. Πολύ αποκαλυπτικό», σχολίασε.

Κανένα σημάδι διαλόγου από τη Μόσχα

Παρά τις διπλωματικές κινήσεις και τις πρωτοβουλίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ η Μόσχα μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει πρόθεση για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, όπως σημειώνει ο Ζελένσκι: «Συνεχίζουν σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Χρειάζεται πίεση – ισχυρές κυρώσεις, ισχυροί δασμοί».

Μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους

Καταλήγοντας, ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε την έκταση της χθεσινής ρωσικής επίθεσης:574 drones και 40 πύραυλοι εξαπολύθηκαν εναντίον της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις δυνάμεις άμυνας να καταρρίπτουν σημαντικό αριθμό, αλλά όχι όλους. Επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές, από τη Ζαπορίζια μέχρι το Βολίν.