Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, να αποκηρύξει τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει τα δυτικά στρατεύματα εκτός της χώρας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα για την πρώτη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια, με τον Πούτιν να περνάει σχεδόν όλη την τρίωρη κλειστή συνάντησή τους συζητώντας πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένας συμβιβασμός για την Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση δίπλα στον Τραμπ, ο Πούτιν είπε ότι «η συνάντηση θα ανοίξει, ελπίζουμε, το δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία», αλλά κανένας από τους δύο ηγέτες δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι συζήτησαν.

Στην πιο λεπτομερή ρωσική αναφορά μέχρι σήμερα σχετικά με την πρόταση του Πούτιν στη σύνοδο κορυφής, το Reuters μπόρεσε να σκιαγραφήσει τα βασικά σημεία που θα ήθελε να δει το Κρεμλίνο σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ουσιαστικά, σύμφωνα με ρωσικές πηγές, ο Πούτιν έκανε συμβιβασμούς στις εδαφικές απαιτήσεις που είχε θέσει τον Ιούνιο του 2024, οι οποίες απαιτούσαν από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας: Το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, που αποτελούν το Ντονμπάς, καθώς και τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στο νότο.

Το Κίεβο απέρριψε αυτούς τους όρους ως ισοδύναμους με παράδοση.

Σύμφωνα με πηγές – όπως αναφέρει το Reuters – στη νέα του πρόταση, ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στο αίτημά του να αποσυρθεί πλήρως η Ουκρανία από τα τμήματα του Ντονμπάς.

Ως αντάλλαγμα, η Μόσχα θα σταματήσει τις επιθέσεις στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 88% του Ντονμπάς και το 73% της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ και δεδομένα από πηγές.

Η Μόσχα είναι επίσης πρόθυμη να παραδώσει τα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας που ελέγχει, ως μέρος μιας πιθανής συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Πούτιν επιμένει ακόμη στις προηγούμενες απαιτήσεις του, σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να λάβει νομικά δεσμευτική υπόσχεση από τη στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ότι δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά, καθώς και να θέσει όρια στον ουκρανικό στρατό και να συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτυχθούν δυτικές δυνάμεις στην Ουκρανία ως μέρος ειρηνευτικής δύναμης.

Η στάση Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα της απόσυρσης από διεθνώς αναγνωρισμένα ουκρανικά εδάφη ως μέρος μιας συμφωνίας και έχει δηλώσει ότι η βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς λειτουργεί ως φρούριο που εμποδίζει την προέλαση των Ρώσων βαθύτερα στην Ουκρανία.

«Αν μιλάμε για απλή αποχώρηση από την ανατολή, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε σχόλια που δημοσίευσε το Κίεβο την Πέμπτη. «Είναι θέμα επιβίωσης της χώρας μας, που αφορά τις ισχυρότερες αμυντικές γραμμές».

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι ένας στρατηγικός στόχος που κατοχυρώνεται στο σύνταγμα της χώρας και τον οποίο το Κίεβο θεωρεί ως την πιο αξιόπιστη εγγύηση για την ασφάλειά του.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια της Ρωσίας να αποφασίσει για την ένταξη στη συμμαχία.

Ο Λευκός Οίκος και το ΝΑΤΟ δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό των ρωσικών προτάσεων.

Οι τρείς προσκείμενες στο Κρεμλίνο πηγές ανέφεραν ότι η σύνοδος κορυφής στο Άνκορατζ της Αλάσκας προσέφερε την καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη από την έναρξη του πολέμου, επειδή είχαν γίνει συγκεκριμένες συζητήσεις σχετικά με τους όρους της Ρωσίας και ο Πούτιν είχε δείξει προθυμία να κάνει υποχωρήσεις.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος για ειρήνη – για συμβιβασμό. Αυτό είναι το μήνυμα που μεταφέρθηκε στον Τραμπ», είπε μία από τις πηγές.

Οι πηγές προειδοποίησαν ότι δεν είναι σαφές για τη Μόσχα εάν η Ουκρανία θα ήταν έτοιμη να παραχωρήσει ό,τι απέμεινε από το Ντονμπάς και ότι εάν δεν το κάνει τότε ο πόλεμος θα συνεχισθεί. Επίσης, είναι ασαφές εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγνώριζαν ή όχι τα ουκρανικά εδάφη που κατείχε η Ρωσία, πρόσθεσαν.

Μια τέταρτη πηγή ανέφερε ότι αν και τα οικονομικά ζητήματα είναι δευτερεύοντα για τον Πούτιν, ο ίδιος κατανοεί την οικονομική ευαλωτότητα της Ρωσίας και την κλίμακα της προσπάθειας που απαιτείται για να επεκταθεί πολύ περισσότερο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δύο ρωσικές πηγές ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία του δρόμου για τη σύνοδο κορυφής και την τελευταία προσπάθεια για ειρήνη. Σύμφωνα με τις εν λόγω δύο πηγές ο Πούτιν μετέφερε σαφώς στον Γουίτκοφ με τον οποίος συναντήθηκε στις 6 Αυγούστου στο Κρεμλίνο, ότι είναι έτοιμος να συμβιβαστεί και να καθορίσει τα περιγράμματα του τι θα μπορούσε να αποδεχτεί για την ειρήνη.

Μία από τις πηγές είπε ότι αν η Ρωσία και η Ουκρανία καταλήξουν σε μια συμφωνία, υπάρχουν πολλές επιλογές για μια επίσημη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης μία πιθανής τριμερούς συμφωνίας Ρωσίας-Ουκρανίας-ΗΠΑ που θ αναγνωρισθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Μία άλλη επιλογή είναι να επιστρέψουμε στις αποτυχημένες συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης του 2022 , όπου η Ρωσία και η Ουκρανία συζήτησαν την διαρκή ουδετερότητα της Ουκρανίας με αντάλλαγμα την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ: Βρετανία , Κίνα, Γαλλία, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες, προσέθεσαν οι πηγές.

«Υπάρχουν δύο επιλογές: πόλεμος ή ειρήνη, και εάν δεν υπάρξει ειρήνη , τότε θα υπάρξει περισσότερος πόλεμος», δήλωσε μία από τις πηγές.

