Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη νότια Ουκρανία, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές στην περιφέρεια της Οδησσού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής κρατικής υπηρεσίας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, από την επίθεση τραυματίστηκε ένας πολίτης ενώ εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά σε εγκατάσταση καυσίμων και ενέργειας.

Η δημοτική αρχή του Ισμαηλίου, που βρίσκεται στην περιφέρεια της Οδησσού, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις της πόλης υπέστησαν ζημιές. Αυτές οι επιθέσεις κλιμακώνουν περαιτέρω την ένταση στην περιοχή, με σημαντικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια.

Ρωσικές Ανακοινώσεις για Καταστροφή Ουκρανικών Drones

Στο μεταξύ, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε σήμερα, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας, ρωσικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 42 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σε σχετική ανακοίνωση σημειώθηκε ότι οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην «προστασία κρίσιμων υποδομών της Ρωσίας», ενισχύοντας περαιτέρω τη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες.