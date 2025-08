Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτόξευσαν σήμερα οι Χούθι από την Υεμένη, μετά τις σειρήνες συναγερμού που ενεργοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις, εκ των οποίων η Ιερουσαλήμ.

«Μετά τις σειρήνες συναγερμού που ήχησαν σε αρκετές περιοχές του Ισραήλ, ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε» από την πολεμική αεροπορία, αναφέρει στρατιωτική ανακοίνωση.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις πάνω από την Ιερουσαλήμ.

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με ανακοίνωσή τους.

A ballistic missile launched by the #Houthis from #Yemen was intercepted earlier by air-defenses of the Israeli Air Force.

The Houthis claimed the attack and said its intended target was #TelAviv.

The breakdown of already fragile ceasefire talks between #Hamas & #Israel could… pic.twitter.com/QJKCVsrg9H

— Martin Kelly (@_MartinKelly_) August 1, 2025