Επίδειξη ισχύος πραγματοποίησε η Κίνα με μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, έχοντας στο επίκεντρο τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και σημαντικούς διεθνείς προσκεκλημένους, όπως οι ηγέτες της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας. Στις πρώτες πρωινές ώρες, το κοινό παρακολούθησε την παρουσίαση σύγχρονων οπλικών συστημάτων, ενισχύοντας το μήνυμα των δυνατοτήτων της χώρας στην παγκόσμια σκηνή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, η κινεζική κυβέρνηση παρέταξε μια ευρεία γκάμα οπλικών συστημάτων, από τεθωρακισμένα οχήματα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μέχρι προηγμένους βαλλιστικούς πυραύλους. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν ορισμένα συστήματα τα οποία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά ενώπιον του κοινού, ενισχύοντας το αίσθημα τεχνολογικής προόδου.

🇨🇳☢️ China showcased its DF-5C intercontinental ballistic missile (ICBM) at the Beijing parade. With a global strike radius, the DF-5C is capable of carrying multiple nuclear warheads and reaching any point on Earth. pic.twitter.com/h2T3K0B453 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 3, 2025

Προβολή νέων στρατηγικών όπλων

Μεταξύ των καινοτόμων συστημάτων ξεχώρισαν οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι DF-5C. Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, πρόκειται για την πιο εξελιγμένη γενιά βαλλιστικών πυραύλων της Κίνας, με ικανότητα μεταφοράς ως και πυρηνικών όπλων και «παγκόσμια εμβέλεια χτυπήματος», όπως επισημαίνουν πηγές της διεθνούς κοινότητας.

The nuclear missiles on display in China’s military parade now that will have the likes of “Taiwan independence” force and anti-China hawks panic. The weapons include JL-1, JL-3, DF-61 and DF-31BJ, and are for land, air and sea operations. pic.twitter.com/lPRNKJp7x2 — Patrick in China (@PatrickZhengCHN) September 3, 2025

Παράλληλα, εντυπωσιακή ήταν και η επίδειξη ισχύος στον αέρα, με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών, αεροπλάνων stealth τεχνολογίας, αλλά και βομβαρδιστικών H6 μεγάλης εμβέλειας και πυρηνικής ικανότητας. Τα μαχητικά J-16 και J-20 είχαν επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς αυτά είναι που συχνά πραγματοποιούν αποστολές στην ευαίσθητη ζώνη αεράμυνας της Ταϊβάν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η παρουσίαση του νέου ηλεκτρονικού πολεμικού μαχητικού J15-DT, το οποίο, όπως μεταδίδουν κινεζικά μέσα, βρίσκεται στο μικροσκόπιο στρατιωτικών παρατηρητών διεθνώς.

Δείτε ολόκληρη την στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα

Υπερηχητικοί πύραυλοι και επίλεκτες δυνάμεις

Στους δρόμους της κινεζικής πρωτεύουσας ξεχώρισε ο υπερηχητικός πύραυλος Dongfeng-61 με κάθετο εκτοξευτή, ένα οπλικό σύστημα που, σύμφωνα με αναλυτές, τον καθιστά «πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστεί και, ως εκ τούτου, να χτυπηθεί πριν από την εκτόξευσή του». Η κινεζική στρατηγική φαίνεται να επενδύει στην τεχνολογική υπεροχή και το στοιχείο του απροσδόκητου.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση των σχηματισμών των ανδρών και γυναικών της στρατιωτικής δύναμης, με τα κινεζικά μέσα να δίνουν έμφαση στα γυναικεία μέλη της πολιτοφυλακής που ξεχώρισαν για την παρουσία και το παράστημά τους.

Όπως τόνισε ο ανώτερος ερευνητής στη Σχολή Διεθνών Σπουδών S. Rajaratnam, Ντρού Τόμσον, σε δήλωσή του στον Guardian, «η παρέλαση είναι μια σαφής επίδειξη των αυξανόμενων δυνατοτήτων του στρατού της Κίνας με σκοπό να κάνει τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες της Κίνας να σκεφτούν δύο φορές πριν αποφασίσουν να αμφισβητήσουν τα βασικά εθνικά συμφέροντα του Πεκίνου». Η στρατιωτική παρέλαση της Κίνας, λοιπόν, αποτέλεσε όχι μόνο θεαματική, αλλά και βαθιά συμβολική πράξη στρατηγικής επικοινωνίας προς κάθε ενδιαφερόμενο.