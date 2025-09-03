Επίδειξη ισχύος πραγματοποίησε η Κίνα με μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, έχοντας στο επίκεντρο τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και σημαντικούς διεθνείς προσκεκλημένους, όπως οι ηγέτες της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας. Στις πρώτες πρωινές ώρες, το κοινό παρακολούθησε την παρουσίαση σύγχρονων οπλικών συστημάτων, ενισχύοντας το μήνυμα των δυνατοτήτων της χώρας στην παγκόσμια σκηνή.

REUTERS/Tingshu Wang

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, η κινεζική κυβέρνηση παρέταξε μια ευρεία γκάμα οπλικών συστημάτων, από τεθωρακισμένα οχήματα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μέχρι προηγμένους βαλλιστικούς πυραύλους. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν ορισμένα συστήματα τα οποία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά ενώπιον του κοινού, ενισχύοντας το αίσθημα τεχνολογικής προόδου.

Προβολή νέων στρατηγικών όπλων

Μεταξύ των καινοτόμων συστημάτων ξεχώρισαν οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι DF-5C. Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, πρόκειται για την πιο εξελιγμένη γενιά βαλλιστικών πυραύλων της Κίνας, με ικανότητα μεταφοράς ως και πυρηνικών όπλων και «παγκόσμια εμβέλεια χτυπήματος», όπως επισημαίνουν πηγές της διεθνούς κοινότητας.

Παράλληλα, εντυπωσιακή ήταν και η επίδειξη ισχύος στον αέρα, με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών, αεροπλάνων stealth τεχνολογίας, αλλά και βομβαρδιστικών H6 μεγάλης εμβέλειας και πυρηνικής ικανότητας. Τα μαχητικά J-16 και J-20 είχαν επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς αυτά είναι που συχνά πραγματοποιούν αποστολές στην ευαίσθητη ζώνη αεράμυνας της Ταϊβάν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η παρουσίαση του νέου ηλεκτρονικού πολεμικού μαχητικού J15-DT, το οποίο, όπως μεταδίδουν κινεζικά μέσα, βρίσκεται στο μικροσκόπιο στρατιωτικών παρατηρητών διεθνώς.

Δείτε ολόκληρη την στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα

Υπερηχητικοί πύραυλοι και επίλεκτες δυνάμεις

Στους δρόμους της κινεζικής πρωτεύουσας ξεχώρισε ο υπερηχητικός πύραυλος Dongfeng-61 με κάθετο εκτοξευτή, ένα οπλικό σύστημα που, σύμφωνα με αναλυτές, τον καθιστά «πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστεί και, ως εκ τούτου, να χτυπηθεί πριν από την εκτόξευσή του». Η κινεζική στρατηγική φαίνεται να επενδύει στην τεχνολογική υπεροχή και το στοιχείο του απροσδόκητου.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση των σχηματισμών των ανδρών και γυναικών της στρατιωτικής δύναμης, με τα κινεζικά μέσα να δίνουν έμφαση στα γυναικεία μέλη της πολιτοφυλακής που ξεχώρισαν για την παρουσία και το παράστημά τους.

Όπως τόνισε ο ανώτερος ερευνητής στη Σχολή Διεθνών Σπουδών S. Rajaratnam, Ντρού Τόμσον, σε δήλωσή του στον Guardian, «η παρέλαση είναι μια σαφής επίδειξη των αυξανόμενων δυνατοτήτων του στρατού της Κίνας με σκοπό να κάνει τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες της Κίνας να σκεφτούν δύο φορές πριν αποφασίσουν να αμφισβητήσουν τα βασικά εθνικά συμφέροντα του Πεκίνου». Η στρατιωτική παρέλαση της Κίνας, λοιπόν, αποτέλεσε όχι μόνο θεαματική, αλλά και βαθιά συμβολική πράξη στρατηγικής επικοινωνίας προς κάθε ενδιαφερόμενο.

