Χιλιάδες επιβάτες παραμένουν αποκλεισμένοι σε αεροδρόμια της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας, καθώς πέντε αεροπορικές εταιρείες έχουν ακυρώσει 59 πτήσεις τους, ενώ έχουν καταγραφεί ήδη άλλες 565 καθυστερήσεις.

Οι τελευταίες εξελίξεις επηρεάζουν μεγάλα αεροδρόμια στο Ώκλαντ, στην Αδελαΐδα, στο Σίδνεϊ, στο Μπρίσμπεϊν, στην Μελβούρνη και σε άλλες πόλεις. Οι ταξιδιώτες αναγκάζονται να περιμένουν για αρκετή ώρα, με αβεβαιότητα κι ενόχληση, καθώς προσπαθούν να προσαρμοστούν στις απροσδόκητες αλλαγές, οι οποίες προκλκήθηκαν από έναν συνδυασμό λειτουργικών θεμάτων, δύσκολων καιρικών συνθηκών και υλικοτεχνικών προβλημάτων.

Από την πλευρά τους, οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, ενώ επισημαίνεται στους ταξιδιώτες να είναι σε επικοινωνία μαζί τους για νεότερα, αλλά και για να κλείσουν νέες πτήσεις.

Οδηγίες για επιβάτες ακυρωμένων πτήσεων

Η ακύρωση μιας πτήσης μπορεί να είναι ενοχλητική, αλλά η γνώση του τι πρέπει να κάνετε σε αυτήν την περίπτωση θα μειώσει το άγχος σας. Ιδού τι μπορείτε να κάνετε σε αυτήν την περίπτωση:

1. Ψυχραιμία πάνω απ’ όλα

Φροντίστε να παραμείνετε ψύχραιμοι. Ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος αυτήν την ώρα.

2. Μείνετε ενημερωμένοι

Να κοιτάτε τα emails σας, το τηλέφωνό σας και την εφαρμογή της αεροπορικής σας εταιρείας για οτιδήποτε νεότερο.

3. Επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρεία

Μιλήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών με φυσική παρουσία στο αεροδρόμιο ή από το τηλέφωνο. Στην πρώτη περίπτωση, βρείτε το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών στο αεροδρόμιο. Στην δεύτερη περίπτωση, τηλεφωνήστε ή χρησιμοποιήστε το chat, ώστε να αποφύγετε την αναμονή.

4. Να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας

Μάθετε για την πολιτική του αεροδρομίου στο θέμα των καθυστερήσεων. Πολλές αεροπορικές προσφέρουν επιλογές για νέες κρατήσεις ή αποζημίωση, αν ευθύνονται αυτές για τις ακυρώσεις των πτήσεων. Για παράδειγμα, στιθς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

5. Ταξιδέψτε με άλλη πτήση

Ζητήστε να μάθετε από την αεροπορική ποια είναι η επόμενη διαθέσιμη πτήση. Αν δεν μπορείτε να βρείτε μια διαθέσιμη επιλογή, σκεφτείτε να κλείσετε θέση σε μια νέα πτήση άλλης αεροπορικής εταιρείας ή προτιμήστε άλλο Μέσο Μαζικής Μεταφοράς (π.χ. τρένο ή λεωφορείο).

Με πληροφορίες από το “Travel and Tour World”