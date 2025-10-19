Μικρό κροκόδειλος προκάλεσε αναστάτωση σε πολυτελές θέρετρο του Κουίνσλαντ, όταν εντοπίστηκε να απολαμβάνει βουτιές στην πισίνα του Sheraton Mirage.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει ο Guardian, καταγράφηκε από χρήστες του TikTok που δημοσίευσαν βίντεο με τον νεαρό κροκόδειλο να κολυμπά αμέριμνος το απόγευμα του Σαββάτου (17/10).

«Δεν θέλω να ανησυχήσει κανείς, αλλά υπάρχει ένας κροκόδειλος στην πισίνα του Sheraton», ακούγεται να λέει η Λίζα Κέλερ στο βίντεό της, καταγράφοντας τον απρόσμενο επισκέπτη.