Μικρό κροκόδειλος προκάλεσε αναστάτωση σε πολυτελές θέρετρο του Κουίνσλαντ, όταν εντοπίστηκε να απολαμβάνει βουτιές στην πισίνα του Sheraton Mirage.
Το περιστατικό, όπως αναφέρει ο Guardian, καταγράφηκε από χρήστες του TikTok που δημοσίευσαν βίντεο με τον νεαρό κροκόδειλο να κολυμπά αμέριμνος το απόγευμα του Σαββάτου (17/10).
«Δεν θέλω να ανησυχήσει κανείς, αλλά υπάρχει ένας κροκόδειλος στην πισίνα του Sheraton», ακούγεται να λέει η Λίζα Κέλερ στο βίντεό της, καταγράφοντας τον απρόσμενο επισκέπτη.
A baby crocodile has been snapped chilling out at the bottom of a pool at a luxury resort in Far North Queensland.
The video posted to TikTok shows the unexpected visitor making itself at home in the lagoon-style pool at the Sheraton Mirage in Port Douglas on Saturday afternoon.… pic.twitter.com/Pn3EpzcYgr
