Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη, με αντικείμενο την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η επιχείρηση πραγματοποιείται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και αφορά την αποκάλυψη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας.

Όπως αναφέρεται, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 37 άτομα στο πλαίσιο της επιχείρησης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 37 άτομα. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.