Την ώρα που οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα, ξεκίνησε σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας η δίκη με κατηγορούμενους τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέππα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού.

Η υπόθεση αφορά, κατά την κατηγορία, την παράλειψη διαβίβασης στη δικαιοσύνη του φακέλου με τους ελέγχους για τη σοβαρή αυτή υπόθεση που είχε διενεργήσει η αρμόδια υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία είναι και βασική μάρτυρας τόσο σε αυτή την δική όσο και σε πολλές άλλες ποινικές δικογραφίες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των εντεταλμένων Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων, οι οποίοι με απόλυτη μυστικότητα συνεχίζουν την πολυεπίπεδη έρευνα τους.

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου ήταν η πρώτη μάρτυρας η οποία ανέβηκε στο βήμα του δικαστηρίου περιγράφοντας σειρά ελέγχων που διενήργησε το 2020 και τα ευρήματά της για εκτεταμένες παρατυπίες στη διανομή του Εθνικού Αποθέματος.

«Ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας μου ανέθεσε πρόσθετους ελέγχους για το Εθνικό Απόθεμα 2019–2020, καθώς υπήρχαν υποψίες καταχρηστικών δηλώσεων σε βοσκοτόπια», είπε η μάρτυρας επισημαίνοντας ότι ετησίως υποβάλλονται περίπου 650.000 αιτήσεις επιδοτήσεων από αγρότες, εκ των οποίων εγκρίνονται περίπου 550.000, με συνολικό ποσό ενισχύσεων που αγγίζει τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ.

Αναφερόμενη στα ευρήματά της, μετά από σχετικές έρευνες κατέθεσε η κ. Τυχεροπούλου: «Ξεκίνησα να ελέγχω ΑΦΜ στις 4 Σεπτεμβρίου 2020. Διαπίστωσα ότι για 99 ΑΦΜ υπήρχαν σοβαρές παρατυπίες. Οι εκτάσεις που δηλώνονταν δεν βρίσκονταν στην κατοχή αυτών που έπαιρναν την επιδότηση. Άλλος τις δήλωνε μια χρονιά, άλλος την επόμενη. Επρόκειτο καθαρά για τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων».

Η κ. Τυχεροπούλου παρέδωσε τα αποτελέσματά της σε πορισματική έκθεση. «Έδωσα την έκθεση στην κ. Αδαμοπούλου για να την παραδώσει στον κ. Βάρρα», ανέφερε. «Εκείνος είχε δώσει εντολή τα ευρήματα να αποσταλούν στη Δικαιοσύνη». Όμως, τον Νοέμβριο του 2020, ο κ. Βάρρας αποχώρησε από τη διοίκηση του οργανισμού. Λίγες ημέρες αργότερα, η ίδια έλαβε email από τον γενικό διευθυντή κ. Λαμπρόπουλο να παραδώσει τους φακέλους των ελέγχων στον κ. Μελά και στην κ. Ρέππα.

«Συγκέντρωσα τα στοιχεία και τα παρέδωσα στις 17 Νοεμβρίου στο γραφείο του κ. Μελά. Ερχόταν εκείνη τη στιγμή και η κ. Ρέππα», κατέθεσε. «Από εκείνη τη στιγμή μου αφαιρέθηκε το δικαίωμα εισαγωγής στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα. Είδα πως τα έντυπα που είχα καταχωρίσει άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και εμφανίζονταν με διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά στα οποία είχα καταλήξει εγώ».

Η μάρτυρας διευκρίνισε οτι τότε δεν αντιλήφθηκε σκοπιμότητα και δεν θεώρησε ότι κινδυνεύει. Ωστόσο, μεταγενέστερα δέχτηκε απειλές από ελεγχόμενο παραγωγό. «Με πλησίασε ο κ. Ξυλούρης και μου είπε θυμωμένος πως, αν είναι να κλείσει το σπίτι του, θα το κάνει ο ίδιος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για τον ρόλο των δύο κατηγορουμένων, η μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν δέχθηκε πιέσεις απονκανεναν από τους δυο αλλά έκανε λόγο για απαξίωση προς το πρόσωπό της: «Είχα αποκλειστεί υπηρεσιακά. Διαδιδόταν ότι είμαι «τρελή» και ότι δημιουργώ προβλήματα στον οργανισμό. Μου μετέφεραν ότι ο κ. Μελάς το είχε πει αυτό σε συζητήσεις, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Υπάρχει φόβος στον οργανισμό, πολλοί δεν μιλούν».

Η κατάθεση συνεχίζεται και με ενδιαφέρον αναμένονται τόσο οι απολογίες των κατηγορουμένων με τις θέσεις τους έναντι των πράξεων που τους οδήγησαν στο εδώλιο και η απόφαση της δικαιοσύνης για την υπόθεση αυτή.