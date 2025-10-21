«Ερωτηματικά προκαλεί η κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή της προέδρου του Συλλόγου των Εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρονίκης Βασιλούλη», επισήμαναν πηγές από το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι «ταυτίστηκε απολύτως με τις απόψεις του πρώην πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σαλάτα και της διοίκησής του για το μείζον θέμα της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην έδρα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 19.5.2025».

«Η κυρία Βασιλούλη ισχυρίστηκε ότι η διοίκηση και η εργαζόμενοι συνεργάστηκαν απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, βασιζόμενη, όπως είπε, σε όσα της μετέφεραν οι εργαζόμενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που βρίσκονταν στον έλεγχο. Η κυρία Βασιλούλη δεν φαίνεται να έλαβε υπόψη της τις καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την έλλειψη συνεργασίας των υπαλλήλων και της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατήγγειλε έλλειψη συνεργασίας στη συγκέντρωση των στοιχείων κατά την ”έφοδό” της απάντησε πως όλοι οι υπάλληλοι εργάστηκαν για την συλλογή στοιχείων, με βάση μάλιστα τη ρητή εντολή του τότε προέδρου και του γενικού διευθυντή του Οργανισμού», υποστήριξαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ και κατέληξαν:

«Η κυρία Βασιλούλη φαίνεται να αγνοεί ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σαλάτας απομακρύνθηκε από τη θέση του ”για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος”, καθώς απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τρόπο που ”δεν προσιδιάζει στη λογική συνεργασίας” της ελληνικής κυβέρνησης με τους ευρωπαϊκούς ελεγκτικούς θεσμούς, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Υπουργείου. Η κ. Βασιλούλη διαψεύδεται από την ίδια την πραγματικότητα. Η ταύτισή της με την προηγούμενη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί πολλά ερωτήματα».