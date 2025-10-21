Αισιόδοξος για τη διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος την Τρίτη επισκέφθηκε το Ισραήλ, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για τη σταθεροποίηση της περιοχής.

«Αυτό που είδαμε την περασμένη εβδομάδα, μου δίνει μεγάλη ελπίδα ότι η κατάπαυση του πυρός πρόκειται να κρατήσει», δήλωσε ο Βανς. «Δεδομένης της ιστορίας της σύγκρουσης, νομίζω ότι όλοι πρέπει να είναι περήφανοι για το πού βρισκόμαστε σήμερα. Νιώθω πολύ αισιόδοξος. Μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι θα λειτουργήσει; Όχι».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος εξήρε τη συμβολή διεθνών εταίρων στην επίτευξη της συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια. «Χάρη στους εταίρους μας, τόσο στο Ισραήλ όσο και σε όλα τα αραβικά κράτη του Κόλπου, την Ινδονησία και την Τουρκία, κάνουμε κάτι καταπληκτικό εδώ», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τη μελλοντική ειρηνευτική παρουσία στη Γάζα, ο Βανς σημείωσε πως όλα τα εμπλεκόμενα κράτη έχουν ρόλο να διαδραματίσουν. «Τα στρατεύματα που θα βρίσκονται στο έδαφος της Γάζας θα προκύψουν από συμφωνία με το Ισραήλ. Και είμαι βέβαιος ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει τις δικές του απόψεις σχετικά με αυτό. Αλλά πιστεύουμε ότι όλοι έχουν ένα ρόλο να παίξουν εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιστροφή των σορών των ομήρων που κρατούνταν από τη Χαμάς, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «δύσκολη και χρονοβόρα». «Είναι ένα κομβικό θέμα να επιστραφούν όλες οι σοροί στις οικογένειές τους ώστε να μπορέσουν να τους αποχαιρετήσουν με τον πρέποντα τρόπο. Μερικοί από αυτούς είναι θαμμένοι κάτω από χιλιάδες κιλά ερειπίων. Άλλοι, δεν γνωρίζουμε καν πού βρίσκονται. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να προσπαθούμε», σημείωσε.

Στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τη Χαμάς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε πως η μη συμμόρφωση με τη συμφωνία εκεχειρίας θα έχει συνέπειες. «Αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί, θα συμβούν πολύ άσχημα πράγματα. Δεν πρόκειται όμως να κάνω αυτό που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί: να θέσουμε προθεσμία. Πολλά από αυτά τα ζητήματα είναι δύσκολα και απρόβλεπτα», κατέληξε.