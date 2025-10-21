Προβλήματα στην υπηρεσία του αποκαλούμενου «υπολογιστικού νέφους» (cloud computing) της Amazon προκάλεσε διακοπές στην πρόσβαση ιστοσελίδων σε όλο τον κόσμο τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία ευρέος φάσματος διαδικτυακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακών παιχνιδιών, διανομή φαγητού, υπηρεσιών αεροπορικών εταιρειών, πρόσβαση σε ομάδες συζήτησης (forums), streaming και χρηματοοικονομικών πλατφορμών. Οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται επίσης από εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης και μεταφορών.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα διήρκησαν για περίπου τρεις ώρες με την Amazon Web Services (AWS) να ανακάμπτει στη συνέχεια.

-Που οφείλονταν όμως τα προβλήματα που έπληξαν την AWS και τις εταιρείες που την εμπιστεύονται;

Η Amazon απέδωσε τη διακοπή λειτουργίας σε προβλήματα που σχετίζονται με το σύστημα ονομάτων (domain), το οποίο μετατρέπει τις διευθύνσεις ιστού σε διευθύνσεις IP, ώστε οι ιστότοποι και οι εφαρμογές να μπορούν να φορτώνουν σε συσκευές συνδεδεμένες στο διαδίκτυο.

-Ποιοι είναι οι πελάτες της AWS;

Στους πελάτες της περιλαμβάνονται κυβερνητικές υπηρεσίες, πανεπιστήμια και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου. Σύμφωνα με την AWS, μεταξύ άλλων η BMW χρησιμοποιεί την AWS για να αναπτύξει την Τεχνητή Νοημοσύνη σε κλίμακα σε 22 εκατομμύρια οχήματα. Το Netflix προσφέρει ψυχαγωγία σε εκατοντάδες εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας το cloud της AWS για παγκόσμια παροχή και ανάλυση περιεχομένου. Η Adidas χρησιμοποιεί το AWS για να λανσάρει εφαρμογές έως 40 φορές πιο γρήγορα και να παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τους πελάτες. Η Pfizer επιταχύνει την έρευνα ογκολογίας, την ανάπτυξη εμβολίων και την αλυσίδα εφοδιασμού. Η Canva παρέχει εξατομικευμένες εμπειρίες σχεδιασμού σε πάνω από 170 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Η AWS συνεργάζεται με εταιρείες όπως η NVIDIA, η Anthropic, η Salesforce και η SAP, για «να επεκτείνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες του cloud – από υπερυπολογιστές Τεχνητής Νοημοσύνης έως κρίσιμα εταιρικά συστήματα», αναφέρει.

-Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές της;

Η AWS ανταγωνίζεται τις υπηρεσίες cloud της Google και της Microsoft.

-Πως δημιουργήθηκε η εταιρεία και έφτασε στο σημερινό μέγεθος;

Η Amazon Web Services αναπτύχθηκε από την εσωτερική τεχνολογική υποδομή που δημιούργησε ο γίγαντας του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου για να υποστηρίξει τις εμπορικές του ανάγκες. Αυτή η τεχνολογία έγινε πολύ καλή στο χειρισμό τεράστιου αριθμού χρηστών που εκτελούν πολύπλοκες, απαιτητικές λειτουργίες έντασης δεδομένων, όπως ροή βίντεο, εκτέλεση εφαρμογών web και αποθήκευση τεράστιων ποσοτήτων πληροφοριών.

Μόλις η εταιρεία συνειδητοποίησε ότι μπορούσε αποτελεσματικά να ενοικιάσει αυτές και παρόμοιες δυνατότητες σε άλλους οργανισμούς, επένδυσε πολύ περισσότερο σε αυτές και άρχισε να προωθεί την υπηρεσία σε άλλες εταιρείες, αναφέρει ανάλυση των New York Times.

-Πόσο εκτεταμένο είναι το δίκτυο αυτό;

Το τμήμα cloud-computing της Amazon έχει δημιουργήσει υποδομές σε όλο τον κόσμο, επιτρέποντας στις εταιρείες να κάνουν τα προϊόντα τους προσβάσιμα σε πελάτες σε όλο τον κόσμο. Νοικιάζοντας την υπηρεσία, οι πελάτες μπορούν να επεκτείνουν ή να μειώσουν την αγορά τους χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν οι ίδιες σε μεγάλες τέτοιες υποδομές.

-Πόσα κέρδη αποφέρει η AWS;

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Amazon Web Services αντιπροσώπευε σχεδόν το 20% των πωλήσεων της Amazon, αλλά περίπου το 60% των λειτουργικών κερδών της.

-Παρουσιάζουν συχνά διακοπές λειτουργίας τέτοιες υπηρεσίες;

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που προβλήματα με τις υπηρεσίες cloud της Amazon έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές λειτουργίας.

Πολλές δημοφιλείς υπηρεσίες διαδικτύου επηρεάστηκαν από παρόμοια σύντομη τέτοια διακοπή το 2023. Στα τέλη του 2021 ευρύ φάσμα εταιρειών από αεροπορικές εταιρείες και αντιπροσωπείες αυτοκινήτων έως εφαρμογές πληρωμών και υπηρεσίες streaming βίντεο, επηρεάστηκαν για περισσότερες από πέντε ώρες. Διακοπές σημειώθηκαν επίσης το 2020 και το 2017. Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν κατά καιρούς οι περισσότερες μεγάλες και μικρότερες τεχνολογικές εταιρείες.