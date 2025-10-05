Η σειρά Spider-Man Noir φέρνει ξανά στη μικρή οθόνη τον άνθρωπο-αράχνη, αυτή τη φορά μέσα από τημ πλατφόρμα της Amazon Prime Video με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ. Οι πρώτες εικόνες από το επίσημο merchandise της παραγωγής δίνουν μια γεύση από το ύφος και την αισθητική της παραγωγής, που τοποθετείται στη δεκαετία του 1920.

Το νέο υλικό αποκαλύπτει ένα μαύρο μπουφάν με το λογότυπο «Spider-Noir Stunt Team», στοιχείο που αντανακλά τον σκοτεινό χαρακτήρα της σειράς. Ο ήρωας εμφανίζεται με χαρακτηριστική καμπαρντίνα, καπέλο και λευκούς φακούς, σε μια πιο ώριμη και μυστηριώδη εκδοχή του Πίτερ Πάρκερ.

Η υπόθεση επικεντρώνεται σε έναν ηλικιωμένο ιδιωτικό ντετέκτιβ που έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του. Στο πλευρό του θα βρεθούν ο Lamorne Morris ως δημοσιογράφος Robbie Robertson και ο Brendan Gleeson στον ρόλο του αρχηγού της νύχτας στη Νέα Υόρκη.

Η πρεμιέρα του Spider-Man Noir αναμένεται στις αρχές του 2026. Η κυκλοφορία του τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στη δεύτερη σεζόν της σειράς Your Friendly Neighborhood Spider-Man στο Disney+ και την ταινία Spider-Man: Brand New Day. Πρόκειται για μια από τις πιο σκοτεινές και διαφορετικές εκδοχές του αγαπημένου υπερήρωα, που διευρύνει το σύμπαν των Spider-Man παραγωγών.

Η σειρά φιλοδοξεί να προσφέρει μια νέα διάσταση στον μύθο του ήρωα, συνδυάζοντας δραματικούς τόνους με την παραδοσιακή δράση και περιπέτεια. Μέσα από αυτή τη νέα προσέγγιση, ο Spider-Man αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τη διαχρονικότητα και τη δημοτικότητά του σε κάθε εποχή και μορφή.