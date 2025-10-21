Ψηφίζεται το απόγευμα της Τρίτης (21/10) η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Η εν λόγω τροπολογία θα αφορά τη διαμόρφωση των αρμοδιοτήτων για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Τη φύλαξη, τη συντήρηση και την προώθηση του μνημείου αναλαμβάνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ η επιβολή της τάξης στο σημείο παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την τροπολογία

Οι διαδηλώσεις θα επιτρέπονται από το πεζοδρόμιο της Βασιλίσσης Αμαλίας και κάτω, ενώ όσοι επιχειρήσουν να διαδηλώσουν μπροστά στο μνημείο θα έρθουν αντιμέτωποι με αυτόφωρο και συλλήψεις.

Αναλυτικότερα, η ρύθμιση περιλαμβάνει ένα άρθρο που προβλέπει ότι στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, απαγορεύεται:

-Η χρήση- κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

-Οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου (εγκατάσταση σκηνών κλπ)

-Η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης ή έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης

-Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους. Εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη

-Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων

-Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποστηρίξει ο ίδιος στην σημερινή συζήτηση στη Βουλή την τροπολογία για το μνημείο του «Αγνώστου Στρατιώτη».

Όπως μετέδωσε το ΜEGA, η κυβέρνηση επιχειρεί να αποσυνδέσει την πρωτοβουλία της από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τα Τέμπη, ρίχνοντας την ευθύνη της έντασης στην αντιπολίτευση.