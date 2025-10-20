Την Τρίτη, αναμένεται η τροπολογία για την προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, η οποία έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Η εν λόγω τροπολογία θα αφορά τη διαμόρφωση των αρμοδιοτήτων για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Τη φύλαξη, τη συντήρηση και την προώθηση του μνημείου αναλαμβάνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ η επιβολή της τάξης στο σημείο παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι διαδηλώσεις θα επιτρέπονται από το πεζοδρόμιο της Βασιλίσσης Αμαλίας και κάτω, ενώ όσοι επιχειρήσουν να διαδηλώσουν μπροστά στο μνημείο θα έρθουν αντιμέτωποι με αυτόφωρο και συλλήψεις.

Όπως μεταδίδει το MEGA, οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών έχουν ξεσηκωθεί με την τροπολογία, ζητώντας να μην σβηστούν τα ονόματα των 57 θυμάτων που έχουν γραφτεί μπροστά στη Βουλή.

Στη χθεσινή συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα οι συγγενείς των θυμάτων έγραψαν ξανά τα ονόματα με κόκκινη μπογιά, δηλώνοντας με αυτή την κίνηση πως τα ονόματα όσων έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη δεν θα τα σβήσει η φθορά του χρόνου.