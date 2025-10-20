Κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, που αφορά σε έκταση 4.600 μέτρων.

Η τροπολογία αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση την Τρίτη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπερασπιστεί τη νέα ρύθμιση με τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η ευθύνη για την προστασία, συντήρηση, καθαριότητα και σωστή λειτουργία του Μνημείου μεταφέρεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενώ το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει την τήρηση της τάξης και την αποτροπή πράξεων που διαταράσσουν την ιερότητα και τον συμβολικό του χαρακτήρα.

Η τροπολογία προβλέπει την ανάθεση μέσω σύμβασης σε ιδιωτική εταιρεία του καθαρισμού του Μνημείου.

Προβλέπει την «απαγόρευση της χρήσης ή κατάληψης της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του, όπως και της οποιασδήποτε αλλοίωσης του χώρου και της πραγματοποίησης της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης…»

Οι παραβάτες του νόμου, δηλαδή όσοι προκαλούν ζημιές, γράφουν συνθήματα ή βανδαλίζουν το μνημείο, θα συλλαμβάνονται για πλημμέλημα και θα αντιμετωπίζουν ποινή διετούς φυλάκισης.

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι «το δικαίωμα της συνάθροισης είναι απολύτως κατοχυρωμένο», αλλά με τα παραπάνω δεδομένα οι διαδηλωτές θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στον δρόμο και στην κάτω πλατεία. Επίσης, δεν θα ήταν δυνατόν να γραφτούν τα ονόματα των 57 νεκρών των Τεμπών στον χώρο μπροστά στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη. Τα ονόματα, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δεν θα σβηστούν, αλλά θα παραμείνουν «μέχρι να ξεθωριάσουν λόγω των καιρικών συνθηκών».