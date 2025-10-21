Αναστάτωση στην περιοχή των Εξαρχείων έχει προκαλέσει ένα φορτηγό το οποίο προκάλεσε φθορές σε οχήματα και έχει «φρακάρει» επί της Καλλιδρομίου.

Το φορτηγό έχει κολλήσει στη συμβολή της Καλλιδρομίου με την Θεμιστοκλέους και εκτιμάται ότι τουλάχιστον εννέα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές -κάποια πιο σοβαρές, άλλα μικρότερες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φορτηγό είναι κολλημένο στο σημείο από τις 10:15 το πρωί.

«Καθόμασταν εδώ στην Καλλιδρομίου. Ακούστηκε ένας χτύπος, ένας δεύτερος ένας τρίτος, μετά ένας πιο μεγάλος θόρυβος. Είναι ένα φορτηγό που έχει χτυπήσει εννιά αυτοκίνητα» λέει κάτοικος της περιοχής.

Η ίδια γυναίκα υποστηρίζει ότι έχει ζητήσει τη συνδρομή του οικείου Αστυνομικού Τμηματος, δίχως ανταπόκριση, και πως της ζήτησαν να καλέσει την Άμεση Δράση. Αναμένεται να στηθεί μια μικρή «επιχείρηση» για τη μετακίνηση του βαρέος οχήματος.